Nachtschicht für Schöpfungsgeschichte

Weiteres Lüpertz-Kunstwerk in der Karlsruher U-Bahn aufgehängt

Sechs Tage lang hat die Schöpfung in der Bibel gedauert. Die Installation des Schöpfungszyklus Genesis in den unterirdischen Straßenbahnhaltestellen in Karlsruhe dauert deutlich länger. Aber es geht voran. Und zwar mitten in der Nacht.