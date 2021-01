In der Karlsruher City dürfen die Geschäfte an zwei Sonntagen im Jahr öffnen. Ob der erste geplante Termin im April 2021 stattfinden kann, ist ungewiss.

Die Geschäfte in der Karlsruher City dürfen in den nächsten Jahren an zwei Sonntagen im Jahr öffnen. Das hat der Gemeinderat am Dienstag entschieden. Darüber hinaus gibt es weitere Termine für Mühlburg und Durlach. Rechtlich möglich wären bis zu drei verkaufsoffene Sonntage in der Innenstadt.

Für das „Fest der Sinne“ in der Innenstadt geht die Verwaltung mit dem 25. April ins Rennen – wissend, dass dieser Termin wegen der Corona-Pandemie womöglich keinen Bestand hat. Allerdings will man das gleichzeitig stattfindende Fest der Sinne im Frühling belassen.

Den Landesvorgaben zufolge reicht es grundsätzlich nicht aus, einfach Geschäfte an einem Sonntag zu öffnen. Vielmehr braucht es Veranstaltungen drum herum, ergänzende Märkte oder Kerwen zum Beispiel.