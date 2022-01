In der Nähe der L605

Weltkriegsbombe in Karlsruhe entdeckt: Entschärfung macht am Freitag Evakuierung nötig

Die Entschärfung einer Weltkriegsbombe nahe dem Bulacher SC hält am Freitag den südlichen Stadtteil in Atem. Um den Fundort wird am Morgen ein gesperrter Bereich festgelegt.