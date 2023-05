Ist der gordische Knoten an der HfG Karlsruhe zerschlagen? Sicher ist: Der abgewählte Rektor Jan Boelen darf nun doch nicht ins Amt zurückkehren. Doch längst nicht alle Fragen sind geklärt.

Neue Entwicklung im juristischen Tauziehen um das Rektorenamt an der Staatlichen Hochschule für Gestaltung (HfG): Der abgewählte Rektor Jan Boelen erhält nun doch nicht die vorläufige Wiedereinsetzung ins Amt. Ein entsprechender Beschluss des Verwaltungsgerichtshofs Baden-Württemberg ging den Konfliktparteien am Montag zu, wie Boelens Anwalt sowie die HfG auf Anfrage unserer Redaktion erklärten.

Im März hatte das Verwaltungsgericht Karlsruhe noch entschieden, dass die Hochschule dem abgewählten Rektor zumindest eine vorläufige Rückkehr ins Amt ermöglichen müsse. Gegen diese Entscheidung hatten die Hochschule und das Land Baden-Württemberg Beschwerde eingelegt. Dieser Beschwerde hat der VGH nun stattgegeben.

Vorläufige Rückkehr wurde in letzter Instanz abgelehnt

Der jüngste Beschluss ist zwar noch keine endgültige Entscheidung in dem eskalierten Konflikt. Bislang wurde nur über Eilanträge und formale Fehler befunden. Die Hauptverhandlungen stehen noch aus. Mit dem aktuellen VGH-Beschluss aber ist Boelens Bemühen, per Eilantrag ins Amt zurückzukehren, in letzter Instanz abgelehnt worden.

Ein Zerwürfnis zwischen dem im Dezember 2019 angetretenen Rektor und etlichen Professoren an der HfG ist seit gut zwei Jahren bekannt. Als Kern des Streits gilt das Vorgehen bei der dringend notwendigen Neubesetzung von Stellen an der chronisch unterbesetzten Hochschule.

Boelens Kritiker warfen ihm Alleinentscheidungen und zeitliche Verschleppungen vor, mit denen er die Handlungsfähigkeit der Hochschule gefährde. Andere Stimmen warnten, Boelens Kritiker seien von Eigeninteressen gelenkt und nicht an einer Reform der Hochschule, sondern an den neu ausgeschriebenen Stellen interessiert.

Streitpunkt: Stand dem Rektor eine sechsmonatige Frist zu?

In den bisherigen Eilentscheidungen ging es vor allem um die Frage, ob Boelen vor der zweiten Abwahl eine sechsmonatige Frist zur Befriedung der Hochschule zugestanden hätte. Dem Ja des Verwaltungsgerichts im Januar folgte nun ein klares Nein des VGH.

Laut dem VGH-Beschluss gelte diese Frist nur bei Abwahlen, die nicht zugelassen worden oder nicht erfolgreich gewesen seien, erklärte Boelens Anwalt Christian Birnbaum auf Anfrage unserer Redaktion.

Das Gesetz gewinnt in dieser Sache keinen Schönheitspreis. Christian Birnbaum, Anwalt von Jan Boelen

„Das Gesetz gewinnt in dieser Sache keinen Schönheitspreis“, kommentierte er den Paragrafen 18a im Landeshochschulgesetz, der eine Rektoren-Abwahl durch eine Professoren-Mehrheit ermöglicht. Dieser war erst 2016 geschaffen und im Konflikt an der HfG erstmals angewendet worden.

Erleichterung bei HfG-Kanzler Thomas Fröhlich

Die HfG wurde seit der ersten Abwahl im Frühjahr 2022 größtenteils von einem Interims-Rektorat geleitet. Dessen Vertreter, die Prorektoren Constanze Fischbeck und Matthias Bruhn, hatten Mitte April das Sommersemester eröffnet und hierbei sieben neu berufene Professorinnen begrüßt.

Fischbeck hatte damals die Notwendigkeit betont, bald weitere Berufungsverfahren abzuschließen und weitere einzuleiten, um bis zum Sommersemester eine Vollbesetzung der insgesamt 21 Professuren erreichen zu können.

Auf Anfrage unserer Redaktion nach einem Statement zur aktuellen VGH-Entscheidung sagte HfG-Kanzler Thomas Fröhlich am Montag: „Wir sind erleichtert, dass die Arbeit, die wir begonnen haben, nämlich die Besetzung der freien Stellen, fortgesetzt werden kann.“