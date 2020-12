Die soziale Pflegeversicherung kann man sich im Prinzip ungefähr vorstellen wie eine Teilkasko-Versicherung. Sie deckt längst nicht alle anfallenden Kosten. Wer pflegebedürftig wird, aber nicht für die in der Regel erheblichen entstehenden Kosten zahlen kann, ist durch die Sozialgesetzgebung abgesichert. Das Pflegeheim bekommt sein Geld, der pflegebedürftige Mensch ist versorgt.

Die öffentliche Hand springt aber in diesen Fällen mit Steuergeld ein. Und weil sie zum sparsamen Umgang mit diesen Mitteln verpflichtet ist, muss sie ihre Ausgaben wenn irgend möglich anderweitig wieder geltend machen. Auch das ist gesetzlich geregelt.

In erster Linie zur Kasse gebeten werden Ehepartner. Doch in der Praxis ist ja gerade die gemeinsame Kasse erschöpft, was sich auch im Lauf der Pflegebedürftigkeit entwickeln kann. Häufig ist der zu unterstützende Mensch ohnehin schon verwitwet. An dieser Stelle kommen dann die erwachsenen Kinder mittelloser oder finanzschwacher Pflegebedürftiger ins Spiel. Wenn das Einkommen und Vermögen der Mutter oder des Vaters nicht mehr ausreichen, ist der Nachwuchs zum Unterhalt verpflichtet durch den sogenannten Elternunterhalt.

Um die Summe festzulegen, die zum Elternunterhalt verpflichtete erwachsene Kinder dann monatlich auf Dauer zahlen müssen, fordert das Sozialamt Auskünfte zum Einkommen sowohl der unterhaltspflichtigen Kinder als auch von deren Ehepartnern. Auch Vermögen wird einberechnet. Lediglich ein Selbstbehalt und ein so genanntes Schonvermögen bleiben unangetastet.

Für die meisten der zur Kasse gebetenen erwachsenen Kinder hatte die Verpflichtung zum Elternunterhalt gravierende Auswirkungen einschließlich massiver Abstriche bei der persönlichen Gesundheits- und Altersvorsorge. Erst das Angehörigen-Entlastungsgesetz, das zum 1. Januar 2020 in Kraft trat, hat vielen Betroffenen diese Last von den Schultern genommen. ke