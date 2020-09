Weniger Tankstellen in der Karlsruher Innenstadt

Nur noch rund 60 Tankstellen gibt es in Karlsruhe. Der Trend geht zu immer größeren Betriebe, die sich an den Aus- und Einfallstraße ansiedeln. Diese Bewegung könnte langfristig anhalten, denn mit wachsender Elektro-Mobilität ist mit weniger Sprit-Nachfrage zu rechnen.

Dort, wo Ettlinger und Rüppurrer Straße aufeinandertreffen, konnten Autofahrer in früheren Zeiten tanken; heute ist an der nördlichen Ecke der Kreuzung ein Unternehmen ansässig, das Autoscheiben erneuert – im nostalgischen Tankstellen-Ambiente. Eine Werkstatt ist seit Jahren Ecke Rüppurrer und Rankestraße tätig. Auch auf diesem Gelände gab es einst eine Tankstelle. Ebenso in der Jollystraße.

Dort, wo diese auf Putlitz- und Boeckhstraße trifft, wurde einst Dieselöl und Ottokraftstoff feilgeboten. Doch das ist lange her.

Genauso wie am Kolpingplatz. Kaum mehr vorstellbar, aber wahr: Auf der Westseite des Platzes wartete bis 1973 ein Aral-Tankwärter auf Kundschaft.