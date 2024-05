Während der Störung der Gondoletta im Karlsruher Zoo kam es zu einem Notfall, weil ein Kind ein Stück Apfel verschluckt hatte. Was in einer solchen Situation zu beachten ist.

Als wegen einer Störung die Menschen aus den Booten der Gondoletta im Karlsruher Zoo an Land gebracht werden mussten, sorgte ein medizinischer Notfall für eine Zuspitzung der Lage. Ein Kind hatte sich an einem Stück Apfel verschluckt und bekam keine Luft mehr.

Ein solches Missgeschick kann aber auch in anderen Lebenslagen schnell lebensbedrohlich werden. Steckt ein Fremdkörper auf dem Kehlkopf oder in der Luftröhre fest, kann die fehlende Sauerstoffzufuhr schnell zu ernsthaften körperlichen Schäden oder gar dem Erstickungstod führen.

Wie verhalten sich Eltern oder andere Ersthelfer richtig, um das Kind vor dem drohenden Ersticken zu schützen? „Zuerst sollte man laut um Hilfe rufen, damit Passanten auf die Notlage aufmerksam werden und parallel zu den eigenen Rettungsmaßnahmen den Rettungsdienst verständen können“, rät Paul Vöhringer, Leitender Oberarzt an der Karlsruher Franz-Lust-Klinik für Kinder- und Jugendmedizin am Städtischen Klinikum.

Karlsruher Kinderarzt rät: keinesfalls nach dem Fremdkörper greifen

Gleichzeitig muss sofort mit den Erste-Hilfe-Maßnahmen begonnen werden. Dabei wird versucht, den Fremdkörper wieder aus dem Kind zu bekommen. „Zunächst schaut man einmal in den Mund des Kindes. Kann man dabei einen Fremdkörper sehen, ist die Chance groß, ihn wieder über Klopfen herauszubekommen, weil er dann nicht so tief sitzt. Aber keinesfalls sollte man versuchen, nach ihm zu greifen, weil man ihn dabei weiter nach hinten schieben würde“, betont Vöhringer.

Für das Klopfen legt man das Kind auf dem eigenen Bein auf den Bauch und mit dem Kopf nach unten und schlägt dann auf dem Rücken zwischen den beiden Schulterblättern vier bis fünf Mal kräftig auf den Rücken. Dabei klopft man versetzt aus Richtung Po in Richtung Kopf. Bei Säuglingen, die ihren Kopf noch nicht halten können, fixiert man diesen dabei, indem man die Handfläche der einen Hand unter die Brust des Säuglings legt und mit den Fingern den Kopf abstützt.

Wird auch danach der Fremdkörper nicht ausgespuckt, kann man bei Kindern und Kleinkindern, die noch bei Bewusstsein sind, den Heimlich-Griff anwenden. Dazu setzte man sich hinter das Kind, umklammert es im Bereich des Oberbauchs, macht mit einer Hand eine Faust und legt die andere darüber. Dann zieht man die Fäuste ruckartig zu sich heran. Solange das Kind noch bei Bewusstsein ist, kann man das im Wechsel wiederholen.

Hilft das nicht, legt man das Kind auf den Rücken und legt die eigene Hand auf die Mitte des Brustbeins, dann drückt man vier bis fünf Mal kräftig zu. Die Anwendungen auf dem Bauch und Rücken kann man abwechselnd wiederholen.

Kritisch wird es, wenn das Kind das Bewusstsein verliert und nicht auf den Ersthelfer reagiert. „Dann muss man mit der Reanimation beginnen“, betont der Kinderarzt. Dabei darf keine Zeit verschwendet werden, denn bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes kann es sonst zu spät sein. Sollte noch nicht jemand den Rettungsdienst verständigt haben, muss die 112 gewählt werden.

Beim Notruf müssen folgende Informationen gegeben werden: „Wer meldet was, wo, und wie viele Patienten gibt es“. Und ganz wichtig: „Sollte man in der Warteschleife landen, dranbleiben und später erst auflegen, wenn die Rettungsleitstelle sagt, dass man das kann“, betont Vöhringer. Von dort erhält man nämlich auch Anleitungen für die Erste Hilfe.

Für die Wiederbelebung werden 15 Herzdruckmassagen und zwei Atemspenden im Wechsel ausgeführt. Dazu wird das Kind auf den Rücken gelegt und der Oberkörper entkleidet. Bei den Herzdruckmassagen wird die Hand flach mittig auf den Brustkorb in der Linie zwischen den Brustwarzen gelegt. Dann drückt man kräftig mit den Handballen auf den Brustkorb. Das sollt mit einer Frequenz von 100 bis 120 Kompressionen pro Minute passieren. Für das richtige Tempo hilft es, bestimmte Lieder zu singen oder Summen und die Druckbewegungen im Takt auszuführen. „Geeignet dafür sind etwa Staying Alive, Biene Maja oder auch Atemlos“, verrät Vöhringer.

Täglich ein bis zwei Notrufe nach Verschlucken im Raum Karlsruhe

Für die Atemspende umschließt man mit dem eigenen Mund den Mund und die Nase des Kindes und atmet so aus, dass sich der Brustkorb des Kindes sichtbar hebt. „Wer sich keine Atemspende zutraut, sollte aber auf jeden Fall die Herzdruckmassage machen. Dabei kann man nur eins falsch machen: sie nicht zu machen“, mahnt der Kinderarzt.

Dass Menschen, und insbesondere Kindern, nach dem Verschlucken von Essen oder anderen Gegenständen die Luft wegbleibt, passiert recht häufig. „Wir haben im Schnitt etwa ein bis zwei Fälle pro Tag, die in der Stadt und im Landkreis Karlsruhe gemeldet werden, berichtet Patrick Wagner, Notfallsanitäter dem DRK-Kreisverband Karlsruhe.

In den meisten Fällen ende das glimpflich mit dem Ausspucken des Fremdkörpers, doch sollte der Rettungsdienst stets sofort verständigt werden, wenn Atemnot eintritt. Und er rät Ersthelfern, trotz der eigenen Anspannung Ruhe auszustrahlen. Angst und Anspannung übertragen sich sonst auf die Kinder: „Das treibt den Stoffwechsel an und dann benötigt der Körper noch mehr Sauerstoff, der ja fehlt.“

Alles, was klein und hart ist und verschluckt werden kann, hat bei Kindern unter drei Jahren nichts zu suchen. Paul Vöhringer

Leitender Kinderarzt

Das rät auch Kinderarzt Vöhrigner. Er verweist darauf, dass Fremdkörper in den Atemwegen und der Lunge nicht nur zu akuten Notlagen, sondern auch chronischen Leiden führen können.

Deshalb ist ihm die Vorbeugung ein wichtiges Anliegen. „Alles, was klein und hart ist und verschluckt werden kann, hat bei Kindern unter drei Jahren nichts zu suchen“, so seine Formel. Das gelte etwa für ganze oder halbe Nüsse, Spielsachen im Lego-Format, rohen Karotten oder ungeschälten Äpfeln. Wichtig sei auch, Spielsachen von älteren Geschwistern für Kleinkinder nicht zugänglich zu machen.

Und Sanitäter Wagner rät Eltern, am besten schon vor der Geburt eines Kindes einen Kurs für Erste Hilfe beim Kind zu besuchen, um im Ernstfall gewappnet zu sein. Außerdem sollten Eltern ihren Kindern einschärfen, sich sofort bei einem Erwachsenen zu melden, wenn sie etwas verschluckt haben.

Doch nicht immer ist das möglich. Etwa, weil das Kind noch nicht sprechen kann oder wegen der Luftnot dazu nicht mehr in der Lage ist. Das lässt sich an pfeifenden Geräuschen beim Atmen erkennen, wenn das Kind nur noch wenig Sauerstoff aufnehmen kann. In schweren Fällen mit einer bedrohlichen Atemnot sind weit aufgerissene Augen, ein panisches Verhalten und sich blau färbende Lippen das Alarmzeichen, das zum sofortigen Handeln zwingt.