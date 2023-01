Örtliche Schwerpunkte sind nach den Erkenntnissen der Polizei der Werder- und Festplatz sowie in den Sommermonaten der Schlossgarten. Eine erhöhte Einsatzdichte hat es laut der Kriminalpolizei auch in Oberreut gegeben. Allerdings hat sich der Drogenhandel in den vergangenen Jahren vom öffentlichen Raum in das „Darknet“, einem verborgenen Teil des Internets, verlagert. Laut den Ermittlungen der Polizei gehen Konsumenten so nicht mehr den Weg über Zwischenhändler, die sogenannten Kleindealer. Nach Einschätzung der Polizei sind in Karlsruhe sämtliche Betäubungsmittelarten sehr gut verfügbar.