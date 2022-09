30-Jähriger wird nach Angriff auf Polizeibeamte dem Haftrichter vorgeführt

Ein 30-jähriger Mann hat am Montagnachmittag nicht nur Kinder und Eltern verbal belästigt, sondern auch Polizei Beamte hat er beleidigt und bedroht. Nun steht er vorm Haftrichter.

In einer gemeinsamen Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe wird mittgeteilt, dass ein 30- jähriger wohnsitzloser Tatverdächtiger am Montagnachmittag in der Karlsruher-Weststadt vorläufig festgenommen wurde.

Im Verlauf des heutigen Dienstag wurde der Tatverdächtige auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe dem Haftrichter vorgeführt worden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll der offenbar alkoholisierte Mann gegen 16 Uhr vor einem Kinderhort im Bereich der Scheffelstraße Kinder und Eltern verbal belästigt haben.

Durch verständigte Beamte des Polizeireviers Karlsruhe-West sollte der 30-Jährige daraufhin kontrolliert werden. Auch gegenüber den Polizisten soll sich der Mann fortwährend aggressiv verhalten und diese beleidigt haben. Auch soll er die Einsatzkräfte mit einer Glasflasche bedroht haben. Die Beamten nahmen den Verdächtigen daraufhin vorläufig fest, wogegen sich der Beschuldigte mit Händen und Füßen zur Wehr gesetzt und einen Polizeibeamten getreten haben soll. Zwei Polizisten erlitten hierbei Verletzungen und konnten ihren Dienst nicht fortsetzen.