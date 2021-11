Autofahrer kollidiert mit Fahrradfahrer in Kreisverkehr in Karlsruhe

Ein 44-jähriger Autofahrer hat am Montagnachmittag einen Unfall in der Karlsruher Weststadt verursacht. Er missachtete die Vorfahrt in einem Kreisverkehr und stieß mit einem Radfahrer zusammen.

Wie die Polizei mitteilte, fuhr der 44-Jährige am Montag gegen 15.10 Uhr in der Karlsruher Weststadt von der Yorckstraße in einen Kreisverkehr, um nach rechts in die Weinbrennerstraße einzubiegen.

Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines im Kreisverkehr fahrenden 60-jährigen Radfahrers. Beim Zusammenstoß wurde dieser leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte den 60-Jährigen in ein naheliegendes Krankenhaus.