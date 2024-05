Dicke Rauchwolken: Brand in der Karlsruher Weststadt

Ein Fahrzeug ist in der Kaiserallee in Karlsruhe in Brand geraten. Die Polizei musste Anwohner wegen des starken Rauchs warnen.

Dicke Rauchwolken über der Kaiserallee: An der Kreuzung zur Yorckstraße in der Karlsruher Weststadt ist am Mittwochnachmittag ein Fahrzeug in Brand geraten. Der Alarm bei Polizei und Feuerwehr war um 13.45 Uhr eingegangen.

Nach Auskunft der Polizei handelte es sich bei dem Fahrzeug um einen Lieferwagen der Marke Iveco, der als Kühltransporter im Einsatz war. Über die Brandursache gibt es noch keine Erkenntnisse.

Einsatzkräfte warnten Einwohner der Karlsruher Weststadt

Die Einsatzkräfte warnten die Anwohner mit Lautsprecherdurchsagen vor der starken Rauchentwicklung. Ob es Verletzte gab, etwa durch Einatmen giftiger Abgase, konnte die Polizei noch nicht sagen.

Der Brand ist mittlerweile gelöscht. Das Auto ist nicht mehr fahrbereit. Ein Abschleppdienst wurde angefordert.