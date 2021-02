Unbekannte haben das letzte Wochenende Arbeitsmaschinen im Wert von 15.000 Euro gestohlen. Die Maschinen standen auf einer Baustelle in der Karlsruher Weststadt.

Am vergangenen Wochenende haben Unbekannte auf einer Baustelle in der Karlsruher Sophienstraße Arbeitsmaschinen entwendet. Der Wert der Maschinen lag bei 15.000 Euro.

Zwischen Freitag 18 und Montag 7 Uhr gelangten die Personen durch Aufbrechen zweier Türen in das Baubüro der Baustelle in der Sophienstraße in Höhe der Hirschstraße. Anschließend klauten sie mehrere dort gelagerte Bohrmaschinen und ein Rotationslaser.

Vermutlich mithilfe eines Pkw verschwanden die Diebe. Das Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz sucht Zeuge. Diese können sich unter der Telefonnummer (07 21) 6 66 33 11 melden.