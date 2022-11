Diebstahlserie in Karlsruher Weststadt: Unbekannte brechen Autos auf

Bislang unbekannte Täter haben im Zeitraum von Dienstagabend bis Mittwochmorgen in der Karlsruher Sophienstraße sowie in einer Tiefgarage in der Kaiserallee die Scheiben mehrerer Autos eingeschlagen. Aus einem in der Sophienstraße abgestellten Taxi klauten die Unbekannten anschließend ein Handy, teilte die Polizei mit.

Zudem brachen die Täter ein weiteres Auto in der Sophienstraße auf, nahmen dabei aber offenbar nichts mit. Darüber hinaus schlugen sie bei insgesamt drei Fahrzeugen, die in der Tiefgarage standen, die Scheiben ein. Ob die Unbekannten aus diesen Autos etwas klauten, ist noch unklar.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen sowie mögliche weitere Geschädigte, sich unter der Telefonnummer (07 21) 6 66 36 11 zu melden.