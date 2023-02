Fleisch trifft Frucht: Der Karlsruher VHS-Direktor Erol Weiß kocht Aprikosen-Lamm-Eintopf

Eines der Geheimnisse einer guten Beziehung ist zu wissen, welcher Kochtyp man selbst und welcher Kochtyp der jeweilige Lebenspartner oder die Lebenspartnerin ist.

Und daraus Konsequenzen zu ziehen. Erol Weiß ist ein Gefühlskoch.

Der Leiter der Karlsruher Volkshochschule wandelt seine gelernten oder selbst ausgedachten Rezepte nach Lust und Laune ab, wenn er daheim am Herd steht.

Wir waren tatsächlich noch nie im McDonalds und haben noch nie etwas nach Hause bestellt. Erol Weiß, Direktor der Volkshochschule Karlsruhe

Bei seinem Mann sieht das anders aus: Er kocht am liebsten streng nach Rezept, und ist für abenteuerliche Experimente eher nicht zu haben. Die Konsequenz daraus liegt klar auf der Hand: „Bei uns kann immer nur einer in der Küche stehen“, sagt Erol Weiß lachend.

Meist ist er es, der in der gemütlichen kleinen Küche des Ehepaars im Karlsruher Westen für das Essen sorgt. „Ich bin für die Alltagsküche zuständig.“

Das ist nicht nur so daher gesagt, sondern eine feste Größe in dem Haushalt. Es wird täglich gekocht, meist abends. „Wir waren tatsächlich noch nie im McDonalds und haben noch nie etwas nach Hause bestellt“, sagt Weiß.

Zum dauerhaften Alltagsrepertoire des leidenschaftlichen Hobbykochs gehören ein reichlich gefülltes Omelett, Ratatouille oder auch mal gute Spaghetti Bolognese. Zudem gehört ein feste Größe immer dazu: „Es gibt immer Salat als Vorspeise.“ Am liebsten mit einer Soße, die mit einem Klecks Marmelade angereichert ist.

Ein Rezept für einen Samstag

Für die BNN zeigt Erol Weiß eines seiner aufwendigeren Rezepte. Eines von denen, die er nicht unbedingt an einem Dienstag machen würde, aber an einem Samstag. Am besten im Winter, denn das Aprikosen-Lamm ist nicht nur lecker und füllend, sondern als Eintopf auch überaus wärmend.

Vorweg: „Man muss das Rezept nicht zwingend mit Lammfleisch machen, wenn man keines mag“, sagt Erol Weiß. Auch Rind- und Schweinefleisch harmonieren mit dem Paprika und der Geheimzutat, die dem Rezept seine spezielle, süßliche Note verleiht: getrockneten Aprikosen.

„Die Idee dazu habe ich von einer Freundin übernommen. Die hat ihr Fleisch gerne über Nacht mit vielen Gewürzen und reichlich Sojasoße ziehen lassen“, erzählt er. Das habe himmlisch geschmeckt.

Dass auch Erol Weiß gerne würzt, zeigt nicht nur die reichlich gefüllte Gewürzschublade, sondern auch die zahlreichen weiteren Gewürze, die überall in seiner Küche stehen – zum Teil in gastrotauglichen 500-Gramm-Behältern. Die Kurkuma, die auch hier zum Tragen kommt, ist trotzdem immer leer. „Die benutze ich wirklich häufig, wegen der gesundheitlichen Vorteile – und weil ich sie wirklich gerne mag.“

Aprikose als Star-Zutat

Star-Zutat im Gericht des VHS-Chefs ist trotzdem eine andere: getrocknete Aprikosen, die dem Gericht im Zusammenspiel mit der roten Paprika eine ganz besondere Süße verleihen. Als Beilage passen zum Aprikosen-Lamm sowohl Nudeln als auch Reis.

Und noch einen Vorteil hat das Gericht, das in den angegebenen Mengen für vier bis sechs Personen reicht: Man kann es problemlos portionsweise einfrieren und wieder auftauen. Und dann auch mal an einem Dienstag essen.

Sein liebstes Rezept für einen Blitz-Nachtisch verrät Erol Weiß auch noch – und es ist denkbar einfach und in Windeseile gemacht. Ein Becher Schafsmilchjoghurt wird mit ein paar Teelöffeln Maronencreme vermischt. Das war’s.

„Maronencreme gibt es in gut sortierten Supermärkten zu kaufen“, erklärt er. Und verrät, dass man natürlich auch hier abwandeln kann, wie man möchte. Anstatt Joghurt Quark nehmen, zum Beispiel.

Oder doch zu den Kuhmilchprodukten greifen, wenn einem Schafsmilch suspekt ist. Oder zu veganen Produkten, wenn man das lieber mag. Ein Gefühlskoch lässt sich eben nicht einschränken.

Zutaten für einen Topf Aprikosen-Lamm Für die Hauptspeise 2 Zwiebeln 2 Zehen Knoblauch 2 EL Kurkuma, gemahlen 2 TL Thai-Curry Gewürzmischung 3 TL Sojasoße 1 TL Paprikapulver, edelsüß schwarzer Pfeffer 600 g Lammfleisch (Nacken), alternativ Rind- oder Schweinefleisch 2 EL Oliven- oder Sonnenblumenöl 250 ml Brühe 125 ml Sahne 125 g getrocknete Aprikosen 2 rote Paprikaschoten

Für die Nachspeise 200 g Schafsmilchjoghurt 3 TL Maronencreme

Und so wird das Aprikosen-Lamm gemacht

Das Fleisch für das Aprikosen-Lamm muss bereits am Vortag in seine Marinade aus Gewürzen und Sojasoße gelegt werden. Es kann gut für ein paar Tage im Kühlschrank aufbewahrt oder länger eingefroren werden.

Zubereitung Aprikosen-Lamm

Für die Marinade Zwiebeln und den Knoblauch schälen und fein würfeln. Mit Kurkuma, Sojasoße, Paprikapulver und Pfeffer vermischen. Das Lammfleisch mundgerecht würfeln und in der Marinade wenden. Anschließend zugedeckt über Nacht in den Kühlschrank stellen.

Am nächsten Tag das Öl in einem Schmortopf erhitzen und das Fleisch darin rundherum braun anbraten. Mit Brühe und Sahne ablöschen und zugedeckt etwa 20 Minuten lang schmoren lassen. Die Aprikosen mit heißem Wasser übergießen, zehn Minuten quellen lassen, abtropfen und in Streifen schneiden.

Die Paprikaschoten putzen, waschen und ebenfalls in Streifen schneiden. Beides zum Fleisch geben und alles zusammen weitere 15 Minuten lang schmoren lassen. Pikant abschmecken.

Je nach Geschmack als Beilage Reis, oder Nudeln kochen

Zubereitung Blitz-Nachtisch

Joghurt öffnen, Maronencreme direkt in den Becher geben und beides gut miteinander verrühren. Auf zwei kleine Teller oder Schüsseln verteilen und sofort genießen.