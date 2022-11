Hinweise erbeten: Unbekannte brechen in Karlsruher Zahnarztpraxis ein

Unbekannte sind zwischen dem letzten Freitagnachmittag und Montagmorgen in eine Zahnarztpraxis in der Karlsruher Weststadt eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, hebelten die Diebe die Kellertür auf, um in die Praxis in der Riefstahlstraße zu gelangen.

Die Unbekannten durchsuchten mehrere Räume. Sie stahlen Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro und ein Paar Schuhe der Marke Nike.

Wer Hinweise zu den Einbrechern hat, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz in Verbindung zu setzen.