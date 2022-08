Denk mal zurück

Kadettenanstalt in Karlsruhe: Wo Kinder sterben lernten

Sie waren zwischen 10 und 15 Jahre alt. Sie lebten in der Kadettenanstalt in Karlsruhe. Und sie hatten die „verdammte Pflicht und Schuldigkeit“ durchzuhalten. Im Wilhelminischen Deutschland wehte auch in der badischen Hauptstadt ein scharfer preußischer Wind. Schon Kinder steckte man in Uniformen.