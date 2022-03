Karlsruher Polizei kontrolliert Schwerlastverkehr

Die Polizei Karlsruhe hat am Montagvormittag den Schwerlastverkehr in der Karlsruher Weststadt kontrolliert. Dabei wurden teilweise erhebliche Beanstundungen gemacht.

Binnen zwei Stunden zwischen 8.30 und 10.30 Uhr stießen die Polizisten bei der Kontrolle auf drei Sattelzüge, die erhebliche Mängel aufwiesen. Laut Polizeiangaben war an einem Gespann die Ladungssicherung so mangelhaft, dass eine Umladung auf weitere Kleinlaster notwendig wurde. Neben technischer Mängel war bei zwei Fahrzeugen das Gewicht überschritten. In einem Fall waren es sogar 43 Prozent Überladung, wohingegen ein weiterer Sattelzug nur mit 16 Prozent überladen war.

Den Fahrern droht eine Anzeige und in zwei Fällen wurde den Fahrern sbis zur Behebung der Mängel die Weiterfahrt untersagt.