Mann belästigt Frau sexuell in Parkanlage in Karlsruher Weststadt

Ein 28-jähriger Mann hat am Freitagabend eine 25-jährige Frau in der Karlsruhe Weststadt sexuell belästigt. Ein Passant eilte zur Hilfe und hielt den Mann fest, bis die die Polizei eintraf, teilte diese mit.

Der Mann sprach die Frau gegen 21.30 Uhr in der Nottingham-Anlage zunächst auf Zigaretten an. Daraufhin verwickelte er sie in ein Gespräch. Kurz darauf fing er an, die Frau sexuell zu belästigen. Zwei Freundinnen von ihr eilten ihr zu Hilfe.

Daraufhin bespuckte der Mann die Frauen. Ein unbeteiligter 34-Jähriger bemerkte die Situation. Er stellte den 28-Jährigen zur Rede, woraufhin dieser auch ihn bespuckte. Der 34-Jährige hielt den 28-Jährigen daraufhin bis zum Eintreffen der Polizei fest.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von fast drei Promille. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.