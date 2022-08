Mann wird in der Karlsruher Weststadt auf die Bahngleise geschubst

Ein alkoholisierter Karlsruher hat am Dienstag in der Weststadt einen Fahrgast auf die Bahngleise gestoßen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Ein 52-Jähriger ist am Dienstagmorgen an der Straßenbahnhaltestelle Yorckstraße in Karlsruhe von einem Mann auf die Bahngleise geschubst worden.

Wie die Polizei mitteilte, befand sich das Opfer gegen 6.45 Uhr an der Haltestelle. Ohne jegliche Vorwarnung stieß der herannahende 53-Jährige daraufhin den Mann auf das Gleisbett. Aus welcher Motivation heraus er das tat, ist der Polizei bislang unbekannt.

Zu diesem Zeitpunkt fuhr eine Straßenbahn in die Haltestelle ein. Glücklicherweise kam es zu keiner Kollision. Allerdings verletzte sich der Mann bei dem Sturz.

Mann war mit 2,2 Promille stark alkoholisiert

Die alarmierte Polizei nahm den 53-Jährigen daraufhin fest. Dabei widersetze er sich den Beamten und verletzte einen Polizisten. Wie sich später herausstellte, war der Mann mit 2,2 Promille stark alkoholisiert. Er muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu dem Fall aufgenommen. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst in Verbindung zu setzen.