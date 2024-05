In ihrem Leben steht sie auf einem festen Fundament, wie sie sagt. Dem christlichen Glauben. Dieser wurde Jutta Scheele-Schäfer, langjährig aktiv in verschiedenen Funktionen in der Evangelischen Kirche, von Eltern und Großeltern schon in die Wiege gelegt.

„Ich glaube an eine höhere Macht in unserem Leben. Eine, die uns lenkt und leitet.“ Doch abgesehen davon ist es auch die Gemeinschaft von Menschen, die ähnlich denken und ihren Glauben teilen, die sie dazu gebracht hat, sich in der Kirche zu engagieren.

1983 kam Jutta Scheele-Schaefer aus Göttingen nach Karlsruhe

„Christsein heißt für mich Verantwortung für das eigene Leben, aber auch für das unserer Mitmenschen sowie für die Natur zu übernehmen.“ Bei einer würdigen Verabschiedungszeremonie sagte die scheidende Vorsitzende der Stadtsynode, dass schöne, manchmal schwere und nicht immer „vergnügungssteuerpflichtige“ Jahre hinter ihr, der ersten Frau in dieser Funktion, lägen.

Doch in der Rückschau kann sie sagen, dass vieles gelungen ist und, dass sie stolz ist, zur weiteren Entwicklung der Kirche in Karlsruhe beigetragen zu haben.

Ein Engagement, das bereits 2019 durch die Verleihung des Bundesverdienstkreuzes am Bande im Namen von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier gewürdigt wurde. Scheele-Schäfer wurde geehrt für Jahrzehnte des verantwortlichen Engagements in verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen, wo sie gleichzeitig für Innovation und Kontinuität stehe.

Die Mutter zweier Töchter und Oma mehrerer Enkel stammt ursprünglich aus Göttingen und kam 1983 in die Fächerstadt, in der sie heute mit ihrem Mann noch sehr gerne lebt. Sie hat sich damals in der Markuskirche eingebracht und nicht nur neue Freunde gefunden, sondern auch eine Aufgabe.

Der Anfang der ehrenamtlichen Arbeit war der Ältestenkreis

Mit dem Ältestenkreis begann die ehrenamtliche Tätigkeit der gelernten Fachkrankenschwester für Gemeindekrankenpflege, die heute freiberufliche Dozentin für Pflegeberufe ist. Doch führte ihr Weg sie weiter zu einer Leitungsfunktion als Vorsitzende des Karlsruher Kirchengemeinderates.

Letztlich wurde sie Vorsitzende der Stadtsynode, in der alle kirchlichen evangelischen Einrichtungen wie etwa Beratungsstellen, Diakonie und Kitas vereinigt sind.

Sehr gut, so Jutta Scheele-Schäfer, habe sie mit den beiden Dekanen Otto Vogel sowie Thomas Schalla zusammengearbeitet und nicht nur mit diesen Beiden, sondern auch zu vielen anderen Gemeindemitgliedern habe sich mit der Zeit eine Freundschaft entwickelt.

Als Dozentin für Pflegeberufe will Jutta Scheele-Schaefer weiterarbeiten

Nun wird Jutta Scheele-Schäfer sich ins Privatleben mit Ehemann und Familie zurückziehen, wobei sie ihre Dozententätigkeit und ihr Engagement für den Pflegeberuf und dessen Aufwertung noch eingeschränkt weiterführen wird.

Langweilig wird ihr nicht werden, denn da gibt es ja noch ihren geliebten Balkon in der Weststadt und die Bücher, die sie alle noch lesen will und wofür sie nun hoffentlich etwas mehr Zeit hat.