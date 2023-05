Radfahrer stößt mit Straßenbahn in Karlsruhe zusammen

In der Karlsruher Weststadt kam es am Donnerstag zu einem Zusammenstoß zwischen einer S-Bahn und einem Radfahrer. Er soll eine rote Ampel ignoriert haben.

Ein 63-jähriger Radfahrer hat sich bei einem Unfall mit einer S-Bahn am Donnerstagvormittag gegen 11.10 Uhr nahe der Haltestelle Kühler Krug in Karlsruhe leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilte, bog der Fahrradfahrer vom Vorplatz der Haltestelle kommend auf den in Richtung der Südtangente führenden Fuß-und Radweg der Kriegsstraße ein und missachtete offenbar das Rotlicht der Ampel.

In der Folge kollidierte er mit einer stadtauswärts fahrenden Straßenbahn. Durch den Zusammenstoß kam der Mann zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu.

Die Rettungskräfte brachten den 63-Jährigen in ein Krankenhaus. Bei dem Unfall entstand ein geringer Schaden an der Straßenbahn und keine Beschädigung an dem Fahrrad.