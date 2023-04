Radfahrer verletzt sich bei Kollision mit Pkw in Karlsruhe schwer

Ein Fahrradfahrer übersah ein Auto an einer Kreuzung in der Karlsruher Weststadt und prallte mit dem Pkw zusammen. Der junge Mann erlitt schwere Verletzungen.

Ein 20-jähriger Fahrradfahrer ist am Mittwochmittag gegen 13.30 Uhr an der Kreuzung Reinhold-Frank-Straße und Sophienstraße in der Karlsruher Innenstadt mit einem Pkw kollidiert und hat sich dabei schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, überquerte der Mann den Radweg an der Kreuzung und übersah das auf der Reinhold-Frank-Straße fahrende Auto.

Daraufhin kollidierte der Pkw mit dem Fahrradfahrer. Die Rettungskräfte brachten den 20-Jährigen mit schweren Verletzungen zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Nach ersten Schätzungen der Polizei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro.