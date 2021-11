Streit in Karlsruhe-Weststadt: 30-Jähriger verletzt Mann mit Hammer schwer

Bei einem Streit in Karlsruhe hat ein 30-Jähriger einen 28-Jährigen schwer mit einem Hammer verletzt. Grund für die Auseinandersetzung am Donnerstag waren Meinungsverschiedenheiten.

Ein Streit zwischen einem 28-Jährigen und 30-Jährigen in der Karlsruher Weststadt ist in der Nacht auf Donnerstag eskaliert. Dabei traf der 30-Jährige den 28-Jährigen mit einem Hammer ins Gesicht und verletzte ihn dabei schwer, teilte die Polizei mit.

Der Streit entfachte auf Grund einer Meinungsverschiedenheit vor einem Waschsalon in der Scheffelstraße. Daraufhin griff der 28-Jährige den 30-Jährigen an. Dieser verteidigte sich mit einem mitgeführten Hammer und traf den 28-Jährigen damit im Gesicht. Dabei verletzte er diesen schwer. Der 28-Jährige musste zu einer weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Daraufhin nahm die Polizei den 30-Jährigen an seiner Wohnanschrift fest. Dort fanden sie auch den Hammer. Ihn erwartet ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung.