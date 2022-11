Unbekannte beschädigen Autos in der Karlsruher Weststadt

In der Nacht zum Dienstag traten unbekannte Personen die Außenspiegel von mehreren Autos ab.

Unbekannte haben in der Nacht von Montag auf Dienstag zwischen 21 Uhr und 4.30 Uhr vier geparkte Autos in der Akademiestraße in der Innenstadt des Karlsruher Westens beschädigt. Laut der Polizei traten die Täter die jeweiligen linken Außenspiegel der Fahrzeuge ab.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Tatvorgang haben, sich telefonisch bei den Beamten zu melden.