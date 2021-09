Das seit 1948 dort an der Sophienstraße 135 einst beheimatete Autohaus ist seit Ende Juni umgezogen. Etwa 100 Neu- und Gebrauchtwagen wurden umverlagert in die Gerwigstraße in der Oststadt.

Die Freiräumung des Geländes ist weit fortgeschritten; fast alle Gebäude und Werkstatthallen wurden mit großem Gerät abgerissen.

Es war ein eher ungewöhnliches Bild, das da als Ensemble lange Zeit dicht an dicht nebeneinander stand: das Quartier, das im Norden an die Sophienstraße, im Osten an die Schiller- und im Westen an die Körner-Straße angrenzt, ist dominiert von der weithin sichtbaren und dominanten katholischen Kirche St. Bonifatius.