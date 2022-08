Zwei Personen verletzen sich bei Unfall in Weststadt schwer

Zwei Autos sind in der Nacht auf Samstag in der Karlsruher Weststadt zusammengeprallt. Danach musste die Feuerwehr eine Person aus ihrem Wagen befreien.

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es in der Nacht auf Samstag in der Karlsruher Zeppelinstraße gekommen. Wie die Polizei mitteilte, geriet ein 20-jähriger Autofahrer kurz nach Mitternacht in den Gegenverkehr. Daraufhin stieß er mit dem Wagen einer 26-Jährigen zusammen.

In der Folge musste die Feuerwehr den 20-Jährigen aus seinem Auto befreien. Er hatte sich bei dem Unfall eingeklemmt. Nach der Rettungsaktion kam er mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Dort landete auch die 26-Jährige, ebenfalls schwer verletzt.

Während der Unfallaufnahme sperrte die Polizei die Zeppelinstraße. Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von etwa 40.000 Euro an den beiden Autos.