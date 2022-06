Rekord-Temperaturen

Hitze-Samstag: So schwitzen die Menschen in Karlsruhe, Kronau, Philippsburg und Bruchsal

Auf dem Karlsruher Pyramidenmarkt und in den Freibädern und Seen in Kronau, Philippsburg und Bruchsal wurde am Samstag ordentlich geschwitzt. Unser Team hat ein paar Impressionen eingefangen.