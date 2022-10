Der Traum vom Eigenheim hat ausgedient – sagen Forscher aus Karlsruhe zum Thema Wohnen in der Zukunft. Wie wir stattdessen leben könnten, war nun Thema einer Diskussion im ZKM.

Möbel aus recyceltem Material? Essbare Verpackungen aus Algen? Oder Kunststoffe aus Bakterien? Das alles ist schon längst Realität, wenn es um die Frage geht, wie wir in Zukunft leben und wohnen wollen.

Genau das war auch die Ausgangsfrage eines Symposiums des Karlsruher Forums im Zentrum für Kunst und Medien (ZKM). Wissenschaftler und Forscher nahmen die Zuhörer mit in die Wohn- und Lebenswelt der Zukunft.

Diskussion in Karlsruhe: Der Traum vom Eigenheim hat ausgedient

Nach Ansicht von Susanne Dürr, Professorin für Städtebau an der Hochschule Karlsruhe (HKA), hat die Verwirklichung des Traums vom Eigenheim ausgedient – die Vorstellung also vom Einfamilienhaus mit Zaun und Garten. Sie ist der Ansicht, dass der aktuelle Wohnungsbestand nicht den Bedarf der Menschen adressiert.

Wie aber sieht nach Ansicht der Wissenschaftlerin dieser Bedarf aus? „Es geht um gemeinschaftsorientiertes, produktives und adaptives Wohnen“, referierte sie vor Fachleuten im Medientheater des ZKM.

Gemeinschaftliches Wohnen habe heute nichts mehr den „Alt-68ern“ zu tun, stellte sie fest. Baugruppen und Wohngenossenschaften hätten sich vielmehr deutlich professionalisiert. Bei der Umsetzung solcher Wohnprojekte gehe es um die Frage, was man in der Nutzung teilen wolle.

„Brauchen wirklich alle eine eigene Waschmaschine? Tut es auch ein gemeinsamer Kühlraum?“, benannte sie zwei der konkreten Punkte. Grundlegend sei bei solchen Wohnformen, dass man private Bereiche reduziere, um das Gemeinschaftliche ausweiten zu können.

Selbstverwaltete Wohngenossenschaft Mika in Karlsruhe als gelungenes Beispiel

Dürr plädierte auch dafür, den Aspekt des produktiven Wohnens stärker zu gewichten, also die Idee, dass in den Erdgeschossen von Gebäuden beispielsweise gearbeitet werden könne.

Und in Zukunft müssten Räume adaptiv gebaut werden. Das heißt, sie müssen so neutral geplant sein, dass verschiedene Nutzungen möglich seien. Als gelungenes Beispiel für Zukunftswohnen aus Karlsruhe nannte sie die Mika, eine selbstverwaltete Wohnungsgenossenschaft in der Nordstadt.

Jochen Eisenbrand, Chefkurator des Vitra Design Museums in Weil am Rhein, forderte eine vollständige Abkehr vom linearen Wirtschaften, also dem Produzieren von Baustoffen etwa, die einmal zum Einsatz kommen und dann entsorgt werden. Vielmehr gehe es um einen nachhaltigen Kreislauf.

Weitere Themen auf dem Symposium waren die Bereiche bezahlbarer Wohnraum und die Entwicklung der Felder Bauen und Wohnen in den kommenden Jahren.