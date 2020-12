Die Stadtwerke Karlsruhe halten am Ausbau des Fernwärmenetzes fest. Das basiert wesentlich auf Abwärme von Raffinerie und Kohlekraft - also von Einrichtungen, die potenziell der Energienwende zum Opfer fallen könnten. Sind die Stadtwerke darauf vorbereitet?

Wackelt der wichtigste Baustein des Karlsruher Klimaschutzkonzepts? Mitten in der Energiewende stellt sich diese Frage. Die umweltfreundliche Fernwärme, gespeist von der Raffinerie und dem Kohlekraftwerk, gilt als Karlsruher Erfolgsschlager. Doch Karlsruhes Klimapolitik ist damit auch abhängig von der Industrie, die Benzin erzeugt und Kohle verbrennt. Im Interview erläutert die Spitze der Stadtwerke ihre Position

Die Stadtpolitik hat sich die Klimawende auf die Fahnen geschrieben. Der Gemeinderat hat den Klimanotstand für Karlsruhe erklärt und will große Taten folgen lassen, um schlimme Folgen der Erderwärmung für die Bürger zu verhindern. Energiesparen und nachhaltiger Energieeinsatz, am besten ganz ohne Energie aus Atommeilern und aus Kohlekraftwerken, die als Klimatreiber gelten. Dabei geben die Stadtwerke Karlsruhe mit ihrer Fernwärme-Offensive längst den national beachteten Vorreiter. Das größte Klimaschutzprojekt der Stadt gilt folglich als zentraler Beitrag zur Energiewende. Es läuft seit zehn Jahren ein gewaltiges Ausbauprogramm für 100 Millionen Euro.

Bald 40.000 Wohn- und Gewerbeeinheiten angeschlossen

Beispielhaft ist dabei die Karlsruher Besonderheit: Die Karlsruher Fernwärme entsteht bei zwei riesigen Industrieanlagen am Rhein. Man nutzt die sonst sinnlos verpuffende Abwärme der MiRO Raffinerie und per Kraft-Wärme-Kopplung des Kohlekraftwerks der EnBW. Von der MiRO allein kommen 60 Prozent der Fernwärme. Damit werden jährlich 100.000 Tonnen CO 2 eingespart. Und mit dem Anschluss an das 217 Kilometer lange Karlsruher Fernwärmenetz spart sich auch der Verbraucher den eigenen Heizkessel und Tank. Inzwischen sind 39.169 Wohn- und Gewerbeeinheiten angeschlossen.

Doch ausgerechnet über diesem ökologischen Erfolgsmodell und damit Trumpf in der Klimawende ziehen dunkle Wolken auf. Was passiert, wenn die MiRO kriselt, wenn in der Klimawende der Verbrennungsmotor aussortiert wird und die Autos kein Benzin mehr brauchen? Was tun, wenn die als Klimakiller verschrienen Kohlekraftwerke abgeschaltet werden? Woher kommt dann die Karlsruher Fernwärme? Darüber sprach BNN-Autor Rupert Hustede mit Michael Homann, Vorsitzender der Geschäftsführung der Stadtwerke Karlsruhe, und Olaf Heil, Technischer Geschäftsführer.

Besteht die Gefahr, dass die Fernwärme bald nicht mehr die klimafreundliche Heizenergie und damit der Trendsetter in der Energiewende sein wird, weil eben in der Energiewende die Raffinerie wegen des Ausstiegs aus der Verbrennungsmotortechnik und das die EnBW-Kraftwerke wegen des Kohleausstiegs ihre große Zeit als Lieferanten der Stadtwerke-Fernwärme hinter sich haben?

Homann Für Karlsruhe ist der weitere Ausbau der Fernwärme wesentlicher Bestandteil, um die Klimaziele zu erreichen. Langfristiges Ziel dabei ist eine weitgehende CO2-freie Versorgung. Der Fernwärmeausbau hier in Karlsruhe ist dabei das größte Wärmeprojekt in ganz Süddeutschland. Wir gehen davon aus, dass die MiRO, als größte Raffinerie in Deutschland, noch sehr lange produzieren wird. Selbst wenn der Schwerpunkt nicht auf Benzin- oder Dieseltreibstoff liegen wird, gibt es zahlreiche weitere Produkte aus der Raffinerie. Von daher wird die Abwärme aus den Anlagen noch lange Zeit zur Verfügung stehen.

Und was ist mit dem Kohlekraftwerk?

Heil Wir gehen auch davon aus, dass das RDK8 eines der letzten Steinkohlekraftwerke in Deutschland ist, das vom Netz geht, weil es sich um eine hochmoderne und hocheffiziente Anlage handelt, die zudem in Kraft-Wärme-Kopplung betrieben werden kann. Die Abschaltung des RDK8 ist aber eine Entscheidung des Eigentümers EnBW. Für die Zeit nach der Abschaltung des RDK8 ist vor allem die weitere Ausweitung der Abwärmenutzung in Untersuchung. Langfristig ist eine regenerative Erzeugung etwa durch Großwärmepumpen, grüner Wasserstoff als Brennstoff, Effizienzverbesserungen, Geothermie und biogene Brennstoffe eine Option.

Kann aber nicht doch ausgerechnet die Fernwärme in der Energiewende für die Nutzer zum Unsicherheitsfaktor werden?

Homann Ganz im Gegenteil: Wir werden in der jeweiligen Zeit die für die Wärmeversorgung beste Lösung suchen und realisieren. Darauf können sich unsere Kunden verlassen.

Mit welchen Auswirkungen auf den Verbraucherpreis ist zu rechnen?

Homann Wir haben heute einen der attraktivsten Fernwärmepreise im ganzen Land und haben den Ehrgeiz, dass dies so bleibt. Es ist ja gerade der Vorteil, dass wir für diese große Zentralheizung die Wärme anders, sprich preiswerter und umweltfreundlicher, erzeugen können als Einzelanlagen.

Wie kann die Fernwärme in der Energiewende der Karlsruher Trumpf bleiben?

Heil Wärmeenergie zentral und sehr umweltschonend zu erzeugen, ist und bleibt der Vorteil unserer Fernwärme. Darüber hinaus können wir durch das große System mit guter Finanzkraft auch die passenden umweltschonenden Lösungen realisieren. Als bestes Beispiel dient die Abwärmenutzung aus der Raffinerie, für die in den vergangenen Jahren erst einmal richtig investiert werden musste. Davon profitieren heute alle. So wird es auch in der Zukunft sein. Zum Beispiel werden wir voraussichtlich ab Ende 2022 Abwärme der Papierfabrik Stora Enso nutzen und damit die Umwelt weiter entlasten, da wir schon vorhandene Wärme weiter nutzen anstatt sie an die Umwelt abzugeben.

Was ist konkret mit Stora Enso vereinbart, welchen Anteil an der Karlsruher Fernwärme kann die Papierfabrik liefern?

Heil Stora Enso investiert in den Standort Maxau rund 25 Millionen Euro und baut eine neue Dampfturbine und ein Biobrennstofflager. Es ergänzt ein vorwiegend mit Biomasse befeuertes Kraftwerk, das 2010 in Betrieb ging. Aus der neuen Dampfturbine kann über einen Heizkondensator die Fernwärme ausgekoppelt werden. Diese wird über eine fast zwei Kilometer lange Verbindungsleitung bis zur Transportleitung zwischen der MiRO und unserem Heizkraftwerk West geleitet. Diese Abwärmenutzung spart noch einmal 10.000 Tonnen CO 2 pro Jahr ein. Wir rechnen damit, dass ab Ende 2022 rund 10 Prozent der Fernwärme für Karls ruhe aus der Papierfabrik geliefert werden.

Sie haben Verträge mit weiteren rund 5.700 Einheiten vereinbart, wo liegen diese Anschlüsse in der Hauptsache?

Homann Es gelingt auf der einen Seite das Netz in Karlsruhe zu verdichten und weitere Gebäude an die bestehenden Leitungen anzuschließen. Was aber nachhaltig große Gebiete erschließt, ist der neue Leitungsbau in die Stadtteile nach Durlach, Rüppurr, die Rheinstrandsiedlung und die Nachbarstadt Rheinstetten.

Ist der Ausbau von heute 40.000 auf 2025 schon 50.000 Einheiten noch realistisch?

Homann Mit dem Start unseres intensiven Fernwärmeausbaus im Jahr 2012 haben wir damals 24.000 Wohnungen mit Wärme versorgt. Das war ein Anteil am Wärmemarkt von 17 Prozent. Heute, acht Jahre später, sprechen wir über die doppelte Wärmemenge und rund 30 Prozent aller Wohnungen in der Fächerstadt und haben das Ziel, bis in fünf Jahren die 50.000 Wohneinheiten nicht nur unter Vertrag zu haben, sondern in der Belieferung. Unsere Fernwärme kommt einfach gut in Karlsruhe und Rheinstetten an. Allerdings müssen wir hierzu natürlich Leitungen gebaut werden. Dies ist immer eine Herausforderung. Ich sehe aber keine Gründe, die diesem großen Umweltprojekt entgegenstehen könnten.

Gib es noch weiteres Fernwärme-Anschluss-Potential für die Stadtwerke?

Homann Die Fernwärme ist immer dann attraktiv, wenn größere Objekte neu gebaut oder renoviert werden. Wir sehen an unseren Leitungstrassen noch viel Potential. Auch wissen die Bauherren, dass sie alleine mit einem Anschluss an die Fernwärme alle Vorgaben aus den Wärmegesetzen des Bundes und des Landes erfüllen. Deswegen ist das Interesse sehr groß. Und sind wir mit Fernwärme einmal nicht in der Nähe, so finden wir für jedes Gebäude die richtige Lösung.

Haben Sie noch eine Ausdehnung des Fernwärmenetzes beabsichtigt, wenn ja, wo?

Heil Wir haben in den vergangen zehn Jahren nahezu 200 Millionen Euro in den Fernwärmeausbau investiert und werden auch weiter investieren. Gerade die Modernisierung der älteren Hauptleitungen wird in Zukunft in den Fokus genommen. Das heißt, der Phase des großen Wachstums wird eine Zeit der Stabilisierung des Systems folgen.

Wann genau bekommt das Diakonissenkrankenhaus in Rüppurr Fernwärme?