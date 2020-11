Die Räume waren noch nicht bezogen, da wurden bereits die ersten beidseitig bedruckten Flugblätter verteilt. „Es war höchste Zeit! Wir haben heute am 30.11.90 die längst überfällige Besetzung der Stephanienstraße 60/62 in Angriff genommen. Die ehemalige zahntechnische Fabrik mit ihren mindestens 2.000 Quadratmetern Fläche steht schon seit über zehn Jahren leer“, stand auf den gelben Blättern in schlichter Schreibmaschinenschrift zu lesen. Außerdem wurden auf mehreren Flugblättern mit ähnlichem Wortlaut die Gründe für die Besetzung des Hauses sowie das Programm für die ersten Wochen bekannt gegeben.

„Die Besetzung war von langer Hand und sehr detailliert vorbereitet“, erinnert sich Stefan Rein an den Herbst in Karlsruhe vor 30 Jahren. Denn nicht nur das Drucken von Flugblättern war im Zeitalter vor der Digitalisierung eine logistische Herausforderung.