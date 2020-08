Wie bei der Karlsruher Polizei ein Phantombild entsteht

Phantombildzeichner, gibt es die überhaupt noch? Durchaus - aber heute arbeiten sie am Computer. Wir haben uns deren Arbeit in Karlsruhe angeschaut.

Arbeit am Computer

Von Monika John

„Wir zeichnen nicht, wir erstellen Phantombilder am Computer“, erklären Stefanie Henninger und Robert Glökler. Die Polizeihauptmeisterin und der Kriminalhauptkommissar bei der Kriminaltechnik Karlsruhe versuchen dabei, einen Tatverdächtigen so realistisch wie möglich abzubilden. Dazu bedienen sie sich des Archivierungsprogramms „Bridge“, in dem tausende von Portraits festgehalten sind.

Das Besondere ist, dass es sich nicht um tatsächliche Abbildungen lebender Personen handelt, sondern, dass die Merkmale mehrerer Gesichter in einem Portrait vereinigt wurden. Künstlich zusammengebaute, virtuelle Gesichter also. Diese wiederum verändern Henninger und Glökler nach Angaben der Zeugen mit Hilfe des Photoshop-Programms so, wie die Zeugen meinen, dass der Tatverdächtige aussah.

Als erstes geht es um die Kopfform. Lang und schmal oder pausbäckig, kantig oder sonst irgendwie auffällig. Danach zeigt Robert Glökler, wie er mittels eines Auswahl-Werkzeugs beispielsweise eine Stupsnase entfernen und durch eine kräftige Nase ersetzen kann. Ein paar Klicks mehr, und die Augenform oder Farbe ändert sich.

Das alles geschieht nach Angaben der Zeugen. Doch wie kann es sein, dass diese sich so gut erinnern? „Wer ein Verbrechen beobachtet oder selbst Opfer ist, befindet sich in einer Ausnahmesituation“, erläutert Stefanie Henninger. Die Wahrnehmung in diesem Fall sei eine ganz andere. Nicht vergleichbar mit normalen Alltagssituationen.

Nervösen Zeugen ein gutes Gefühl geben

Um eine möglichst genaue Beschreibung zu erreichen, sprechen die Beamten mit den Zeugen, versuchen, so einfühlsam wie möglich, den Tathergang – und damit auch das gesuchte Gesicht - in Erinnerung zu rufen. „Davon hängt alles ab“, bekräftigt Glökler. Wichtig sei dabei, nervösen Zeugen ein gutes Gefühl zu geben, so dass sie sich entspannen könnten. Hilfreich sei, wenn die Zeitspanne zwischen Verbrechen und Bilderstellung möglichst kurz sei. Leichter haben es Zeugen, wenn die Täter besondere Merkmale im Gesicht haben. Etwa eine Tätowierung oder eine Narbe. Frisuren und Haarfarben lassen sich verändern.

Glökler hat vor zehn Jahren die ersten Phantombilder erstellt. Mehrere Lehrgänge und Workshops waren notwendig, bevor er den Job von seinem Vorgänger, der in Pension ging, übernehmen konnte. Eine Affinität zum Zeichnen und zum Arbeiten mit dem Photoshop sei vorhanden gewesen, erzählt der 54-Jährige.

Die Beschäftigung mit den Phantombildern ist für Glökler und Henninger eine Zusatzaufgabe. Beide sind im Bereich der Spurensicherung tätig. In der Karlsruher Kriminaltechnik werden pro Jahr meist nicht mehr als zehn Bilder angefordert. In manchen Bundesländern obliege dieser Job den Landeskriminalämtern. „Da kommt dann auch mehr zusammen“, sagt der Kriminalhauptkommissar.

Bei Kindern müssen die Eltern dabei sein

Sind Kinder Zeugen eines Verbrechens geworden, dann packen die Polizeibeamten ihren Laptop ein, und fahren zur Familie des Kindes. Die Eltern müssen dabei sein, wenn das Kind seine Beobachtungen schildert. Natürlich soll ein Phantombild gerichtsverwertbar sein. Deshalb müssen Befragung und die gesamte Erstellung des Bildes akribisch protokolliert und vom Zeugen unterschrieben werden.

Die Veröffentlichung des Bildes ist Aufgabe der Staatsanwaltschaft. Wenn es nach Robert Glökler ginge, dann würden Phantombilder nur als Schwarzweiß-Foto veröffentlicht. Damit wirke das Portrait nicht zu realistisch und lasse dem Beobachter noch einige Interpretationsmöglichkeiten, denn eine hundertprozentige Sicherheit, dass der Täter genau so ausschaut, sei eher unwahrscheinlich. „Wichtig ist, dass das Bild auf die richtige Spur führt“, sagen die Phantombildzeichner.