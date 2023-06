Wie das Stadtteil-Lied von Karlsruhe-Daxlanden wiederbelebt wird

„Daxland’ bei Karlsruh’“ heißt das in den 1970er Jahren entstandende Stadtteil-Lied. Dieses erlebt nun eine Renaissance, denn inzwischen wird sogar dazu getanzt.

Im Jahr 1910 wurde der Stadtteil Daxlanden zu Karlsruhe eingemeindet. Beide hatten etwas davon: das Fischerdorf und die Stadt.

Deutlich wird dies etwa im „Daxlander Lied“, in dem vom „reichen Staat“ die Rede ist. Seine Fortsetzung erfuhr es durch eine neuere Komposition, in der es um die „Perle am schönen Rhein“ geht.

Legendär ist die „Nationalhymne“ mit dem Titel „Daxlanden gibt’s nur einmal“. Zwar scheinen Musikteile auf eine alte Volksweise zurückzugehen, doch erst mit den Worten des Karlsruher Schriftstellers und Komponisten Ludwig Egler wurde das musikalische Liedgut zu einem der bekanntesten Stadtteil-Lieder.

In den 1970er Jahren entstand das neue Stadtteil-Lied

Das währte so bis in die 1970er Jahre hinein, ehe Manfred Klingler – damaliger Chorleiter des Gesangvereins Edelweiß und katholischen Kirchenchors Heilig-Geist – eine neue Komposition schuf.

Vorausgegangen waren Fastnachtsveranstaltungen der Kirchengemeinde, wobei zum Abschluss die „Ratssänger“ sangeskräftig mit Pfarrer Friedrich Wiebelt auftraten.

„Die Pfarrgemeinde-Ratssänger waren an die Hofsänger der TV-Kult-Fastnachtsveranstaltungen Mainz bleibt Mainz angelehnt, wobei eben das Daxlander Lied zum Besten gegeben wurde“, erinnert sich Manfred Klingler.

Hierzu komponierte er spontan die Melodie, setzte sich mit dem Texter und langjährigen Vorstandmitglied im Bürgerverein, Robert Vortisch, zusammen und gemeinsam schufen sie das leichtbeschwingte „Daxland’ bei Karlsruh’“ im Sechs-Achtel-Takt.

Aus dem Daxlander Lied wird ein Tanz

Vergangenes Jahr hatte der damalige Bürgervereinsvorsitzende Reimund Horzel die Idee, aus dem Daxlander Lied einen Tanz zu machen. Das griff die Ländliche Tanz- und Trachtengruppe Kreis Karlsruhe gerne auf. Deren Mitglieder Gabi und Jürgen Kumm haben dazu die Klinglerschen Noten für das Handharmonikaspiel und letztlich für den Tanz entsprechend bearbeitet.

Für Tanzleiter Sigurd Zimmermann war die Umsetzung etwas Ungewohntes und Neues, denn das Musikstück war bisher noch nie in eine tänzerische Art übertragen worden. Der Kniff: Die Darbietung wurde in zwei Teile zerlegt.

„Im ersten Teil geht um die Erzählung – etwa ,Rheinstrandsiedlung, Rappenwört vom Hochgestade winkt’ – und im zweiten Teil wird im Refrain ,Daxland´ bei Karlsruh’, Perle am schönen Rhein’ zum Drei-Viertel-Takt getanzt“, erklärt Jürgen Kumm.

Dazu haben sich die acht Tanzpaare zum gesamten Liedgut eine bestimmte Choreografie einfallen lassen. So etwa, dass gemäß der Erzählung die Fischer auf ihren schwankenden Kähnen symbolhaft so präsentiert werden, indem die Paare sich im Walzertakt umeinander herumbewegen.

Diese gelungene Version wurde letztens beim Maibaumstellen zum ersten Mal als Höhepunkt präsentiert. Das Ganze fand sogar seinen Wiederhall in einem kleinen Film, den Gabi und Jürgen Kumm, Mitglieder im Karlsruher Film- und Videoclub Karlsruhe, herstellten.

Zu sehen sind dabei verschiedene Tänze in historischer Tracht und die umgesetzte tänzerische Choreografie zur „Perle am schönen Rhein“. Auf der Homepage des Clubs ist dazu zu lesen, dass die beiden „diese Begebenheiten als Filmdokument für die Nachwelt erhalten“ hätten.

So kam das Lied – etwa im Rudelsingen beim Seniorenzentrum St. Valentin – wieder in Umlauf und erlebt inzwischen eine Renaissance. Jetzt können die Daxlander je nach Gusto sogar zwischen zwei „Nationalhymnen“ wählen.