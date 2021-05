Zwei Boote im Karlsruher Rheinhafen werden verschrottet. Sie erzählen die Geschichte eines bewegten Seefahrer-Lebens. Von einem, der in die weite Welt auszog – um am Ende wieder in seinem Heimathafen in Karlsruhe anzulegen.

Jetzt ist also endgültig Schluss. Die beiden fest vertäuten Boote in Hafenbecken 4 sind ein Fall für den Schiffs-Abdecker. „Irgendwann ist es auch mal gut“, so hat sich unlängst die Hafenchefin zur Sache zitieren lassen. Wie Chefs und Chefinnen halt so sprechen. Formal ist der Casus ja auch ziemlich simpel. Mit dem Tod ihres Eigners sind die beiden Wasserfahrzeuge herrenlos geworden. Und weil der Mann weder Nachkommen, noch Verwandtschaft hinterlassen hat, ist der ganze Plunder an das Land gefallen. Dessen Beamte machen jetzt Tabula Rasa.

Der, um den es geht, hieß Josef Kapferer, und er hätte eigentlich einen ehrvolleren Abgang verdient gehabt. Er starb, wie er gelebt hatte: auf dem Wasser. Der Schrottwert seiner Boote hätte ganz sicher gereicht, um ihm wenigstens ein würdiges Grab mit ordentlichem Grabstein zu finanzieren. Stattdessen setzte man den Wasser-Mann anonym auf dem Hauptfriedhof bei, nachdem er vor knapp drei Jahren den Styx gequert und das irdische Leben hinter sich gelassen hatte. Josef Kapferer würde jetzt seinen 90. Geburtstag feiern.

Ein Verdienstabzeichen wäre für ihn wahrscheinlich angemessener gewesen als ein Armengrab. Denn der Mann hat Leben gerettet, er war einst Kapitän der „Libertad“, der Privatyacht von Freddy Quinn, und er wirkte als Botschafter dieser Stadt wie mancher Stadtrat nicht.