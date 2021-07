Wie ein Karlsruher Notebook-Händler und ein Apotheker die Impfkampagne voranbringen

Im Minutentakt werden am Sonntag in der Badminton-Halle des SSC Karlsruhe Menschen gegen Corona geimpft. Hinter der Aktion steckt ein Karlsruher Notebook-Händler, der mit einem benachbarten Apotheker schon mehrere größere Impftage organisiert hat.

Anke Höhl nimmt pünktlich um 10 Uhr im provisorischen Wartebereich in der Badminton-Halle des SSC Karlsruhe Platz. Die Frau Anfang 40 hat den ersten Termin der „Pop-up-Impfaktion“ am Sonntag ergattert. Etwa 300 Spritzen zieht das Team von Apotheker Patrick Kwik an diesem Tag auf, im Minutentakt geht es voran.

Die meisten Impfwilligen haben sich für den Impfstoff von Biontech entschieden, der erstmals bei einer solchen Aktion in Karlsruhe angeboten wird. Immerhin jeder Fünfte möchte lieber eine Dosis des Astrazeneca-Vakzins.

Geimpft wird in drei Partyzelten