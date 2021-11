Wie ein Mann aus Karlsruhe mit seinen Schafen und Eseln als natürliche Rasenmäher Geld verdient

Carsten Weber kümmert sich seit 20 Jahren um seltene Biotope. 2016 wechselte er mit seinem Landschaftspflegehof vom Birkenhof in Karlsruhe-Daxlanden auf die Alb nahe dem Donautal. Er startete einst in Pionierarbeit die Eselbeweidung am „Alten Flugplatz“.