Von einem eigenen Café hat Deborah Löllgen viele Jahre geträumt. Im Sommer und damit mitten in der Pandemie wagte die promovierte Sportwissenschaftlerin den Sprung in die Selbstständigkeit: Am 15. August öffnete sie in der Nähe des Landratsamts „The Bee’s Knees“.

Obwohl keine drei Monate später coranabedingt ihr Lokal wie bundesweit die gesamte Branche schließen musste, hat die 43-Jährige ihre Entscheidung nicht bereut. „Ich wusste, worauf ich mich einlasse. Das war mental sicher von Vorteil“, sagt sie.