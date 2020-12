Das Restaurant im Rheinstrandbad Rappenwört ist vielen Karlsruhern in guter Erinnerung. Hier fanden unzählige Familienfeste statt, hier tagten Stammtische. Seit Jahren dämmert das Gebäude im Dornröschenschlaf.

I hätt do mol e Frog

Wenn sich eines der Karlsruher Schwimmbäder über Generationen im Bewusstsein der städtischen Ureinwohner verankert hat, dann ist es wahrscheinlich das Rappele. So nennen die Gusseisernen unter den Bäderfreunden das Rheinstrandbad Rappenwört.

BNN-Leser Ottmar Kühn hat viele schöne Kindheitserinnerungen an das Bad. Erst recht an das dortige Restaurant. Öfter hat er dort Familienfeiern veranstaltet: „Im Gartenlokal konnte man sehr schön sitzen und den Ausblick auf Bad und Rhein genießen“, berichtet er.

Jetzt treibt ihn vor allem die Zukunft der Restauration um, weshalb er sich unter der Rubrik „I hätt do mol e Frog“ an die BNN gewandt hat: „Was wird aus dem Lokal im Rheinstrandbad?“, will Ottmar Kühn wissen. Schon seit etlichen Jahren sei es eine Ruine.