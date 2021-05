Wie geht es weiter mit dem Karlsruher Danger-Gebäude?

Anfang April gingen beim traditionsreichen Schuhhaus Danger in der Karlsruher Kaiserstraße nach über 100 Jahren die Türen zu. Für die ehemalige Schuh-Verkaufsfläche wird aktuell per Aushang ein Mieter gesucht.

Parallel steht das im Familienbesitz befindliche Gebäude zum Verkauf. Ende März einigten sich die Eigentümer mit einem potenziellen Käufer. Erledigt ist die Sache damit aber noch nicht. Auch die Stadt streckt ihre Fühler aus.

Die Verwaltung will sich am 18. Mai vom Gemeinderat die Nutzung eines Vorkaufsrechts absegnen lassen – doch ob die Stadt diese Karte überhaupt spielen kann, hat der Käufer selbst in der Hand.