Wie groß ist der Druck aus Brasilien?

Die falsche Angabe eines Einfuhrdatums durch den Karlsruher Paläontologen Eberhard „Dino“ Frey war für das baden-württembergische Wissenschaftsministeriums nicht der alleinige Auslöser für die Rückgabe des Saurier-Fossils Ubirajara jubatus vom Karlsruher Naturkundemuseum an die brasilianischen Behörden. „Die Entscheidung zur Rückgabe wurde aus verschiedenen Gründen getroffen, von denen die unklaren Umstände der Einfuhr nur einer waren“, teilt Pressesprecherin Denise Burgert vom Wissenschaftsministerium auf Anfrage dieser Redaktion mit. Weitere Gründe seien die vom Auswärtigen Amt festgestellte unrechtmäßige Ausfuhr sowie die hohe Bedeutung des einzigartigen Fossils für Brasilien. Außerdem habe die internationale Diskussion über die Herkunft des Fossils zu einem Imageschaden für die Landeseinrichtung am Karlsruher Friedrichsplatz geführt. Der soll nun offenbar durch die Rückgabe behoben werden.

Ministerium hat Belege geprüft

Laut den offiziellen Einfuhrbelegen wurde das Fossil am 26. Juni 2006 in Brasilien verzollt, also rund zehn Monate vor dem 26. April 2007, dem Stichtag, ab dem Fossilien laut einer UNO-Vereinbarung an die Herkunftsländer zurückgegeben müssen werden. Die Belege und Rechnungen, die dieser Redaktion vorliegen, seien auch vom Wissenschaftsministerium geprüft worden, so Burgert weiter. Als eindeutigen Hinweis für die rechtmäßige Einfuhr wollte das Ministerium die Belege allerdings nicht werten.

Die Steinplatte mit dem damals noch unbekannten Fossil wurde unter der Bezeichnung „Unbestimmte Besonderheiten“ für 2.337,59 Euro in Brasilien gekauft. Erst im Dezember 2020 erhielt das Fossil auf der Platte nach der Veröffentlichung eines Fachartikels in der Zeitschrift Cretaceous Research zum Saurier Ubirajara jubatus einen Namen. Sie könne ohne jeden Zweifel sagen, dass sie die Platte mit den Namen „Unbestimmte Besonderheiten“ für 16.000 Euro an das Naturkundemuseum verkauft habe, betonte die Fossilien-Händlerin im Gespräch mit dieser Zeitung. Das Wissenschaftsministerium hat sich nach eigenen Angaben bei der Suche nach der Herkunft des Fossils nicht mit der Händlerin unterhalten.

Nach Shitstorm wurde Fehler entdeckt

Im Fachmagazin Cretaceous Research stand als Einfuhrdatum übrigens noch 1995. Der Artikel wurde nach wenigen Wochen aus dem Internet genommen, nach Informationen dieser Redaktion wegen des Drucks aus Brasilien. Das Wissenschaftsministerium erfuhr laut Burgert erst nach dem Shitstorm auf der Facebook-Seite des Naturkundemuseums im September 2021 von dem Artikel. Wenig später wurde das falsche Einfuhrdatum entdeckt. Frey hat das Datum daraufhin korrigiert und sich für seinen Fehler entschuldigt. Bereits direkt nach dem Shitstorm hatte Frey im Gespräch mit der Redaktion betont, dass es den Brasilianern nicht um das Einfuhrdatum gehe. „Die UNO-Vereinbarung oder eine legale Verzollung spielen für brasilianische Aktivisten keine Rolle“, so Frey. „Sie sehen alle exportierten Fossilien als illegal an und wollen sie unter Druck wieder nach Hause holen.“