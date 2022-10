Wie sich das CyberForum Karlsruhe in 25 Jahren verändert hat

Von der Urlaubsidee zum größten regionalen IT-Unternehmensnetzwerk Europas – so ungefähr könnte man die 25-jährige Erfolgsgeschichte des Karlsruher CyberForums in wenigen Worten zusammenfassen. Nicht verwunderlich, dass die Redner bei der großen Jubiläumsgala am Donnerstagabend in der Palazzo Halle dann doch ein paar Worte mehr gebrauchten, um die Entwicklungen und Erfolge dieser 25 Jahre Revue passieren zu lassen.

Aus einem verregneten Frankreich-Urlaub kamen die beiden Unternehmer Friedrich G. Höpfner und Jakob Karszt 1996 mit ihrem Konzeptpapier für die „Schaffung neuer Arbeitsplätze in Karlsruhe“ zurück, damals noch unter dem Titel „CyberPool“. Von der Idee eines Private Partnership mit Schwerpunkt im Hightech-Sektor war auch der damalige Oberbürgermeister Gerhard Seiler begeistert.

„Friedrich, du machsch des!“, lautete seine Antwort. Damit war die Gründung des CyberForums mit seinen zunächst zehn Gründungsmitgliedern besiegelt.

Unter den Partnern aus Wissenschaft, Wirtschaft und Verwaltung waren neben der Stadt Karlsruhe unter anderem die Uni Karlsruhe (heute Karlsruher Institut für Technologie), die Volksbank und die Sparkasse Karlsruhe sowie die Privatbrauerei Höpfner. Keine IT-Pioniere, aber Initiatoren, die erkannt hatten, wie zukunftsweisend die IT-Welt und ihre neuen Technologien sein würden. Nur ein Jahr nach der Gründung zählte der Verein bereits 200 Mitglieder, heute sind es über 1.200 und 60 festangestellte Mitarbeiter. Von den Unternehmen sind der Großteil kleine und mittlere Unternehmen, viele Start-ups, aber auch bekannte Unternehmensgrößen wie United Internet, Chrono 24 oder die CAS Software AG.

„Unsere Mitglieder vertreten 30.000 IT-Arbeitsplätze in der Region“, verdeutlichte CyberForum-Vorstand Martin Hornberger den rund 250 Gästen in der Palazzo Halle die Bedeutung der Branche und des Vereins für Karlsruhe und die Region. Während sich das Netzwerk in seinen ersten Jahren vor allem auf die Unterstützung junger Unternehmer bei der Existenzgründung konzentrierte, wuchsen über die Jahre nicht nur die Zahl der Mitglieder, auch das Aufgabenspektrum als Dienstleister und Interessenvertretung für die Branche erweiterte sich immer mehr.

Vom Gründernetzwerk zum Karlsruher Hightech-Unternehmen-Netzwerk

Die 25 Jahre ließen sich in zwei Phasen einteilen, so Hornberger: „Von 1997 bis 2006 waren wir ein Gründernetzwerk, ab da wurden wir zum Hightech-Unternehmen-Netzwerk.“ Ohne Zweifel blieb die Start-up-Förderung aber einer seiner Schwerpunktbe. Über 7.000 Unternehmensgründungen wurden seit Bestehen vom CyberForum betreut.

Auf dem Areal der Höpfner-Brauerei befindet sich seit 2017 das CyberLab, der IT-Accelerator des Landes Baden-Württemberg, für dessen dynamische Entwicklung unter der Verantwortung des CyberForums sich die baden-württembergische Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut bei der Jubiläumsgala ausdrücklich bedankte.

Neues Gründungs- und Wachstumszentrum geht in Betrieb

Pünktlich zum Jubiläum wächst das CyberLab um ein neues Gründungs- und Wachstumszentrum im Bereich der intelligenten und vernetzten Produktion. Wo früher Bierfässer gelagert wurden, wird kommenden Mittwoch auf 3.300 Quadratmetern Fläche der neue Smart Production Park eingeweiht und damit ein weiterer Meilenstein gelegt, um künftig in Sachen IT und Innovation weiter in der Ersten Liga zu spielen.

Immerhin ist die Auszeichnung als führendes IT-Netzwerk Europas inzwischen neun Jahre her und Hornberger bekennt: „Wir waren lange Zeit allein auf weiter Flur, das hat sich verändert. Wir sind nicht mehr alleine gut. Aber genau das spornt uns an.“ Mit dem Fokus auf Fach- und Führungskräfte solle in den nächsten Jahren zudem die hauseigene Akademie massiv ausgebaut werden.

Das Thema Fachkräftegewinnung und deren nachhaltige Bindung an den Standort Karlsruhe ist schon länger ein Schwerpunkt des Netzwerks, unter anderem mit einer eigenen Jobbörse, Ausbildungsinitiativen und der Karlsruher Technik-Initiative an Schulen.