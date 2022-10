Wie sich Post-Kunden gegen verspätete Brief-Zustellungen wehren können

Der Kundenservice der Deutschen Post ist telefonisch unter (02 28) 4 33 31 12 erreichbar. Die Bundesnetzagentur als zuständige Aufsichtsbehörde ist im Internet unter bundesnetzagentur.de zu finden sowie per Telefon unter (02 28) 14 15 16 und per Brief an die Bundesnetzagentur, Tulpenfeld 4, 53113 Bonn zu erreichen. Buttler rät zum Weg über die Behörde, dann stünden sogar Strafgelder im Raum. „Beschweren sich Einzelne bei der Post, gibt es meist lapidare Auskünfte und Ausreden.“