Fünf wurden von Autos erfasst, einer von einer Bahn. Am 6. September 2018 missachtete ein 74-Jähriger am Kreisverkehr an der Grabener Straße die Vorfahrt und kollidierte mit einem Kleintransporter. Am 6. März 2018 kreuzte ein 80-Jähriger unvermittelt die Carl-Metz-Straße und wurde von einem Auto erfasst. Am 13. Januar 2020 übersah ein 87-Jähriger ein Warnsignal und wurde in Rüppurr von einer Straßenbahn erfasst. Am 1. Oktober 2020 übersah ein 81-Jähriger beim Queren der Elfmorgenbruchstraße ein Auto. Am 22. Juli 2021 prallte ein 67-Jähriger in der Kirchhofstraße mit einem Pedelec zusammen. Und am 21. Mai 2022 wurde ein 58-Jähriger beim Linksabbiegen von der Baumeisterstraße Richtung Staatstheater trotz Handzeichens von einem Autofahrer übersehen.