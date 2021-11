Wilhelm Knobloch, Karlsruher Altförster, bundesweit bekannter Atomkraftgegner der ersten Stunde und hellsichtiger Klima-Warner, ist an Allerheiligen im Alter von 97 Jahren gestorben. Die Einladung der Karlsruher Grünen-Bundestagsabgeordneten und Expertin für Atomfragen Sylvia Kotting-Uhl zu den Atomtagen Karlsruhe konnte Knobloch aus gesundheitlichen Gründen zuletzt nicht mehr annehmen.

Deutschlands dienstältester Atomkraftgegner ist zeitlebens ein ruheloser Rebell mit eigenwilligem Stil. Knoblochs Widerstand gegen die Atomkraft erlahmt nie. 1955 bekommt der Karlsruher Revierförster, 1924 in Eggenstein geboren und mit 14 Jahren schon Waldarbeiter, von Beginn an mit, wie das Kernforschungszentrum im Hardtwald bei Leopoldshafen entsteht.

In der ersten Reihe der Umweltbewegung aktiv ist er vor allem zwischen 1970 und 1990. Da engagiert sich der „grüne Förster der Republik“, der nie einer Partei angehört, als Redner bei Demonstrationen und Debatten, von Brokdorf bis Wackersdorf.

Karlsruher Wilhelm Knobloch wird zur Stimme der Anti-Atomkraft-Bewegung

Knobloch wird zur Stimme der Anti-Atomkraft-Bewegung. Er arbeitet sich akribisch ein, weist Fehlinformationen und Pannen nach. In der Bürgeraktion Umweltschutz Zentraler Oberrhein (Buzo), die Gleichgesinnte vor 50 Jahren gründen, ist er einer der Vorkämpfer.

1989 beurkundet ihm die Deutsche Umweltstiftung mit der Umweltmedaille, er sei ein „unerschrockener Anwalt von Natur und Landschaft“. 1992 erhält Knobloch das Bundesverdienstkreuz. Auch als Chronist ist Knobloch anerkannt. Schon zu Lebzeiten übernimmt das Generallandesarchiv Karlsruhe sein Material.

Der Naturschützer setzt früh auf Mischwald statt Monokulturen und Verjüngung statt Kahlhieb. Mit den Hardtwaldfreunden kämpft er erfolgreich gegen die Nordtangente, während und auch nach seiner rund 40-jährigen Dienstzeit beim Forst. Von „Ruhestand“ ist lange nicht die Rede. Noch als 85-Jähriger zieht Knobloch regelmäßig los zu Versammlungen oder in den geliebten Wald.

Noch mit 88 Jahren war der Karlsruher Wilhelm Knobloch erfolgreich vor Gericht

An seinem Reiheneckhaus in der Waldstadt gestaltet der Waldexperte Lebensraum für Blindschleichen, Igel und Kröten. Dass er mehrere große Nadelbäume in seiner Parzelle im Kleingartenverein Geroldsäcker zugunsten von Klima und Artenschutz stehen lassen darf, erstreitet die lebende Legende des Naturschutzes noch als 88-Jähriger vor Gericht.

Seit einem Sturz im Sommer 2020 lebte Knobloch in einem Heim. Mobil ist er nicht mehr geworden. Um seinen Nachlass kümmern sich die Töchter Irene Schaeffer und Erika Knobloch. Die Gartenparzelle in den Geroldsäckern wurde 2020 abgegeben - die großen Nadelbäume sind gefällt.