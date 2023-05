Ein D, ein E und ein A hängen bereits an der Wand. Doch welche Buchstaben fehlen noch? Viele, denn am kommenden Montag sollen die Besucher des neuen Restaurants am Marktplatz mit dem Schriftzug „Hallo my dear“ begrüßt werden.

Bis dahin gibt es aber noch viel zu tun, sechs Tage vor der Eröffnung des Ganztages-Restaurants Wilma Wunder wird überall im Weinbrennerhaus noch gewerkelt. „Wir bekommen das hin“, sagt Mirko Knittel.

Mit Neueröffnungen hat der Unternehmer Erfahrung, in den vergangenen Jahren hat er bereits das erste Wilma Wunder in Mainz sowie weitere Restaurants der Enchilada-Gruppe auf den Weg gebracht.

1,8 Millionen Euro in Umbau des Lokals investiert

Rund 1,8 Millionen Euro wurden laut Knittel in den Umbau des Weinbrennerhauses zu einem Ganztages-Restaurant mit 230 Plätzen im Lokal und über 100 im Hof investiert. Geöffnet hat Wilma Wunder voraussichtlich jeden Tag von morgens um 8.30 Uhr bis um Mitternacht, an Wochenenden rechnet Knittel mit bis zu 1.000 Besuchern täglich.

Morgens will man mit Frühstück punkten, mittags mit Snacks und abends mit herzhaften Gerichten wie Flammkuchen. „Das Nachtleben haben wir aber nicht im Blick“, sagt Knittel. Dafür gebe es in der Enchilada-Gruppe andere Konzepte, in Karlsruhe etwa das Lehner’s Wirtshaus und das mexikanische Lokal Enchilada am Ludwigsplatz.

Wilma Wunder mit neuem Konzept am Karlsruher Marktplatz

Bis zum Umbau war mit dem Besitos ein weiteres Lokal des deutschlandweit größten Anbieters für Systemgastronomie zuhause. „Doch ein spanisches Lokal zieht in Deutschland tagsüber zu wenige Kunden“, sagt Knittel.

Deshalb habe sich die Gruppe vom Besitos-Konzept verabschiedet und mit Wilma Wunder eine neue Schiene aufgebaut. Den Standort am Marktplatz aufzugeben, stand laut Knittel nämlich nicht zur Debatte. „Die Enchilada-Gruppe sucht bewusst zentral gelegene Immobilien“, sagt Knittel.

In Karlsruhe hat das in den vergangenen Jahren gut geklappt. Alleine am Ludwigsplatz gibt es mit dem Enchilada im ehemalige Krokodil, dem Aposto und Lehner’s Wirtshaus drei Standorte.

Zur Unternehmensgruppe gehören auch noch Burgerheart in der Kaiserstraße sowie die beiden „Dean&David“-Restaurants am Hauptbahnhof und beim Europaplatz. Ein dritter „Dean&David“ am Rondellplatz soll bald öffnen.

Enchilada-Gruppe sucht weitere Standorte

Mit Burgerheart würde er am liebsten auch an den Ludwigsplatz ziehen, außerdem interessiere sich die Enchilada-Gruppe noch für zwei weitere Immobilien in Karlsruhe, so Knittel. Welche und für welches Konzept, das will er nicht verraten. Zunächst einmal erfordere der Start von Wilma Wunder seine volle Schaffenskraft.

Das Ende der Fahnenstange sei in punkto Gastronomie in Karlsruhe aber definitiv noch nicht erreicht, stellt Knittel klar. „Es werden auf jeden Fall noch einige neue Lokale aufmachen. Und wer einen guten Job macht, wird auch bleiben.“

Bei Wilma Wunder setzt Knittel auf einen Mix aus Systemgastronomie mit standardisierten Rezepten und regionalen Spezialitäten, etwa Honig aus Keltern oder Spirituosen von der Karlsruher Brennerei Scriptor.