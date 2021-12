Winterkarten zum „Corona“-Jahreswechsel: Vom Oberen Gaistal bis zum Hochmoor in Kaltenbronn

Was haben das Obere Gaistal bei Bad Herrenalb, das Hochmoor auf dem Kaltenbronn und der Auwald am Altrhein gemeinsam? Winterliche Szenen, die Paten stehen für außergewöhnliche Fotoserien von dittmann design in Karlsruhe.

Doch der Reihe nach. Seit über 25 Jahren ist Niels Dittmann neben seinem Beruf als Designer und Kommunikationsberater gleichermaßen Fotograf und Gestalter vielschichtiger, individueller Winterkarten, die „zwischen den Jahren“ als Grüße zum neuen Jahr in alle Welt verschickt werden.

Auch im zweiten Jahr der Corona-Pandemie haben sie einen besonderen Stellenwert. Niels Dittmann: „Im vergangenen Jahr, als unser Bewegungsradius pandemiebedingt stark eingeengt war, zeigten die Fotos auf den Karten minimale florale Fundstücke wie Blätter, Kletten, Tannenzapfen oder Schneckenhäuser – kleine, leicht zu übersehende Schönheiten direkt aus der Karlsruher Umgebung. Die Serie kam so gut an, dass wir sie inzwischen zu einer Postkarten- und einer Kunstdruck-Edition erweitert haben“, sagt Dittmann.

In diesem Jahr zeigen die Karten winterliche Landschaftsfotografien. So etwa einen „weiß gezuckerten“ Mischwald am Hahnenfalz oberhalb des Gaistals, der mit dem abendlich violett-blauen Himmel im Hintergrund verschmilzt und die Stille förmlich auf die Betrachter überspringen lässt.

Für den Designer Dittmann sind „die magischen, flüchtigen Lichtstimmungen und das Ungesehene in der Natur“ die Akzente, die er festhalten möchte. So stellt die Postkarten-Edition mit den floralen, zerbrechlichen und vergänglichen Fundstücken kleine Schätze dar, die man auch in gedruckter Form gerne behalten möchte.

Gerade weil sich das „Fenster zur Welt auf Bildschirme verengt habe“, sei es schön, dass sich „in der Natur noch so vieles entdecken lässt – und das ganz in der Nähe“, sagt Dittmann.

Im Laufe der Jahre sind so zahlreiche Fotografien in besonderen Situationen entstanden: Als Jahreskarten mit Winter-Natur-Schönheiten oder solche, bei denen die Lichtspuren eines Feuerwerks im Schnee den Jahreswechsel ankündigen. Weiter zaubern aufstellbare 3-D-Kartenobjekte mit darauf abgebildeten Lichtmalereien besondere Jahreswechsel-Augenblicke.

Manche der Inszenierungen in der Natur rund um Karlsruhe lassen sich als „Land Art“ bezeichnen – so die „Lichtinstallation im Wald“, bei der im feuchten, halbdunklen Auwald am Altrhein farbig leuchtende LED-Kugeln angeordnet wurden. Herausgekommen ist ein magisches Netz aus Lichtpunkten inmitten moosbewachsener Baumstümpfe.

„Gerade zwischen den Corona-Jahren kann ein winterlicher Kartengruß Besonderes bewirken – für neue Sichtweisen und aufgehellte Stimmung sorgen, indem Natur aus unserer Umgebung gezeigt wird, die wir eigentlich gut kennen – und doch noch nie so gesehen haben“, betont Dittmann. Weitere Fotografien findet man unter anderem auf dem sozialen Netzwerk Instagram unter @dittmanndesign.