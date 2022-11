BNN-Hilfsaktion „Wir helfen“ geht mit Auftaktkonzert in Karlsruhe in eine neue Runde

Das Ulmer Heeresmusikkorps läutet die traditionelle Spendensaison der „Wir helfen Stiftung“ der BNN ein. Die Hilfsaktion richtet sich an bedürftige Menschen in Karlsruhe.

Für das Benefizkonzert des Heeresmusikkorps Ulm in der Badnerlandhalle in Karlsruhe-Neureut gibt es noch Karten. Unter Leitung von Hauptmann Dominik Koch treten die Musiker an diesem Mittwoch ab 19.30 Uhr auf. Einlass für das Konzert ist bereits um 18.30 Uhr.

Die Tickets können in den Geschäftsstellen der Badischen Neuesten Nachrichten in der Lammstraße sowie in Ettlingen, außerdem im BNN-Verlagsgebäude in Neureut sowie bei der Buchhandlung „Der Rabe“ in Durlach erworben werden. Karten gibt es außerdem an der Abendkasse.

Mit dem Konzert startet traditionell die BNN-Aktion der „Wir helfen Stiftung“ für bedürftige Karlsruherinnen und Karlsruher in die neue Saison.

Aktion hat ein dauerhaftes Fundament

Die Hilfsaktion wurde vor 29 Jahren ins Leben gerufen. Seit 2017 firmiert sie als „Wir helfen Stiftung“ der BNN. Durch die Umwandlung in eine Stiftung sollte die Aktion ein dauerhaftes Fundament bekommen – und gleichzeitig den Gedanken der Gemeinnützigkeit fest verankern.

Die BNN kooperieren für die Hilfsaktion mit mehreren sozialen und karitativen Einrichtungen: mit dem Caritasverband, der Diakonie, dem Sozialdienst katholischer Frauen und der Arbeiterwohlfahrt (AWO). Diese Einrichtungen vermitteln die angebotene Hilfe an bedürftige Menschen, die sie von ihrer täglichen Arbeit kennen, indem sie entsprechende Anträge stellen. Die Spenden gehen in Form von Gutscheinen an die Bedürftigen.

Das können Lebensmittelgutscheine sein, aber auch ein Zuschuss zu warmer Winterkleidung für Kinder oder auch mal ein Gutschein für eine neue Waschmaschine, wenn die alte kaputtgegangen ist.

Wir sind dafür da, dass Familien über die Runden kommen. Sema Yildirim, Sozialdienst katholischer Frauen

„Diese Kooperation ist für uns sehr wichtig“, betont Sema Yildirim vom Sozialdienst katholischer Frauen (SkF). Der SkF kümmert sich um viele alleinerziehende Mütter und auch Familien. Viele könnten krankheitsbedingt nicht arbeiten und seien auf Unterstützung angewiesen. „Wir sind dafür da, dass Familien über die Runden kommen , sagt Yildirim.

Yildirim und ihre Kolleginnen und Kollegen kennen die Geschichten und Schicksale, die hinter den Anträgen stehen. Ein Fall ist der SkF-Mitarbeiterin besonders im Gedächtnis geblieben: der einer alleinerziehenden zweifachen Mutter, die nebenher noch ihre eigene kranke Mutter pflegt und zwei Jobs nachgeht, um halbwegs über die Runden zu kommen.

„Vor Weihnachten konnten wir sie mit Lebensmittel- und Kleidungsgutscheinen unterstützen“, freut sich Yildirim.

Bislang 3,4 Millionen Euro an Spenden

Seit Bestehen der BNN-Hilfsaktion kamen rund 3,4 Millionen Euro an Spenden zusammen. Nach Angaben der für die „Wir helfen Stiftung“ zuständige BNN-Mitarbeiterin Sabine Konicki kommen pro Spendensaison durchschnittlich 180.000 Euro zusammen.

Bürgerinnen und Bürger, die spenden und deren Namen veröffentlicht werden sollen, müssen dies ausdrücklich auf dem Überweisungsträger vermerken. Ist dort kein entsprechender Hinweis zu finden, werden die Namen nicht veröffentlicht. Darauf weist die BNN-Stiftung hin.