Ikea, dm & Co. sorgen für starkes Karlsruhes – doch es fehlen Fachkräfte

„Im europaweiten und aktuellsten Ranking von 2014 der IKT-Standorte – das bedeutet Informations- und Kommunikationstechnologie – wird Karlsruhe nach München, Paris und London der vierte Platz zugeordnet, wozu maßgeblich die Forschungsaktivitäten und der Invest unserer Firmen beigetragen haben“, hebt Karlsruhes Erste Bürgermeisterin Gabriele Luczak-Schwarz (CDU) bei der Pressekonferenz am Mittwochvormittag im Rathaus hervor.

Zusammen mit Michael Kaiser, dem Direktor der Wirtschaftsförderung Karlsruhe, stellte sie die Strategie 2030 vor, die sich aus aktuellen Studien, Trendanalysen und Gutachten speist.

Die Stadt stellte 2011 ihre Strategie auf. Der Evaluationsbericht 2020 zeige, dass sich die strategische Ausrichtung der Wirtschaftsförderung positiv auf den Standort ausgewirkt habe, so Luczak-Schwarz. Das manifestiere sich in den Zahlen.

90 Prozent der Unternehmen sind mit Wirtschaftsstandort Karlsruhe zufrieden

Die Gewerbesteuereinnahmen netto – „also was in unserer Kasse bleibt“ – hätten sich von 2011 mit rund 170 Millionen Euro bis 2021 auf rund 280 Millionen Euro kontinuierlich gesteigert.

Nicht zuletzt Firmenentwicklungen wie die Ansiedlung von IKEA oder dem dialogicum des DM-Markts, private Investitionen im Entwicklungsquartier Hauptbahnhof-Süd, das Handwerk sowie Forschungsprojekte am Wissenschaftsstandort hätten dazu beigetragen, dass sich die Gesamteffekte der Wirtschaftsförderung in den Beispieljahren 2016/2017 zu einer Wertschöpfung von 470 Millionen summierte.

Die Unternehmensbefragungen 2021 hätten demnach eine Zufriedenheit mit dem Wirtschaftsstandort und der damit verbundenen Förderung von 90 Prozent ergeben. Das ist eine Steigerung um zehn Prozent gegenüber 2013. Die Arbeitslosenquote sei seit 2010 um 22,8 Prozent zurückgegangen. Das sei erfreulich, so die Wirtschaftsdezernentin.

Zugleich herrsche jedoch auch Fachkräftemangel. Außerdem sei die Wirtschaftsförderung „stark involviert“ beim Thema Zukunft der Innenstadt, so Luczak-Schwarz.

Fokusthemen für Strategie erarbeitet

„In Abstimmung mit dem Gemeinderat sollten wir das Papier von 2011 mit transparentem Prozess dahinter fortschreiben, denn man muss immer wieder neu justieren“, sagt Michael Kaiser aus Sicht der Wirtschaftsförderung. 2020 begonnen, hätte Corona den Vorgang verlangsamt. Nun gingen sie in die Innenentwicklung und prüften, welche Flächen vorhanden seien und wie sie umzunutzen seien.

Dabei hätten sie das Handwerk mehr in den Fokus genommen und sich mit einer Bedarfsanalyse für ein Handwerksgründer- und Gewerbezentrum beschäftigt.

Gründer sind das Lebenselixir Karlsruhes. Michael Kaiser, Direktor der Wirtschaftsförderung Karlsruhe

Im direkten Kontakt eines Beteiligungsprozesses mit Vertretern aus Wirtschaft, Wissenschaft, Verwaltung und Politik, hätten rund 90 Vertreter in vier Workshops dazu beigetragen, die Strategie 2020 zum Nutzen der Kunden und des Standorts zu materialisieren.

Digitalisierung, Nachhaltigkeit sowie demografischer Wandel/ Fachkräfte seien die drei Themen, die für den Transformationsprozess als wichtig erachtet wurden. Innovationen in den Kompetenzfeldern IT, Mobilität, Kreativwirtschaft, Smart Production, Green sowie Urban Tech träten in Karlsruhe besonders hervor. Mit Gründungen soll eine überregionale Sogwirkung erzielt werden, denn, so Kaiser: „Gründer sind das Lebenselixir Karlsruhes.“