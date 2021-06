Eröffnung in Karlsruhe

Festival „Effekte“ will Wissenschaft für jeden verständlich erklären

Am Samstag ist das Wissenschaftsfestival „Effekte“ in Karlsruhe in seine fünfte Auflage gestartet. Die Eröffnung stand unter dem Eindruck der Corona-Pandemie, vieles geht nur digital über die Bühne.