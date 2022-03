Eine schlaflose Nacht hat er hinter sich, erzählt Graziano Musolini am Tag danach zerknirscht. „Mein Gott, das gibt’s nicht“, schimpft der Wirt des Restaurants Il Caminetto in der Kronenstraße achselzuckend. „Wir haben so viele Fehler gemacht und so viele Chancen vergeben.“

Der Abend zuvor war nicht in seinem Sinne und nicht im Sinne der vielen anderen Tifosi hier in Karlsruhe. 0:1 unterlag die Squadra Azzurra, die italienische Fußball-Nationalmannschaft, im Qualifikationsspiel in Palermo gegen Nordmazedonien. Zum zweiten Mal in Folge müssen die Azurblauen also eine WM vor dem heimischen Fernsehschirm verfolgen.

Musolini verfolgte die Partie am Donnerstagabend beim Arbeiten in seiner Gaststätte. Enttäuscht fuhr er danach nach Hause nach Linkenheim, um vorher noch bei einem befreundeten italienischen Wirt vorbeizuschauen. „Was machen wir jetzt?“, habe dieser ihn gefragt.

Eine richtige Antwort hatte Musolini nicht parat. „Jetzt müssen wir halt zwei Jahre warten“, hadert Musolini am Freitag bei einem Espresso am Tresen seiner Wirtschaft.

Für ihn ist klar, was im italienischen Fußballverband jetzt passieren muss: „Wir brauchen eine neue Mannschaft!“ Und: Der Trainer und sein Team sollen aber unbedingt bleiben. „Ich liebe diesen Trainer, er hat alles richtig gemacht“, sagt der Italiener über Roberto Mancini.

Wem er nun bei der Weltmeisterschaft im Winter in Katar die Daumen drückt? Da schlagen zwei Herzen in seiner Brust, gibt er zu. Spiele der deutschen Mannschaft beleben zum einen das Geschäft, und eigentlich drücke er Flicks Mannschaft ja auch gerne die Daumen. Aber das ist diese Sache mit der Zahl der WM-Siege: Die Spieler der Squadra Azzurra tragen vier Sterne für vier Titel auf ihrer Trikotbrust, die Tedeschi, die Deutschen also, aber auch. Im Falle eines WM-Sieges in Katar läge Deutschland damit vor den Italienern.

Graziano Musolini, Fan des AS Rom und fairer neutraler Fußballbeobachter, hat für sein Hin-und-Hergerissensein eine gute Lösung parat: „Am besten, es gewinnt eine Überraschungsmannschaft die WM.“

Jetzt heißt es Daumendrücken für Deutschland

Als solche darf sich Nordmazedonien auf jeden Fall fühlen. Nach dem Auswärtssieg in der eigentlichen Qualifikationsrunde in Deutschland gelang der Mannschaft nun in Palermo der zweite Coup. Ivana Radanovic, Chefin des Karlsruher Hofs in Daxlanden, ist Nordmazedonierin und drückte am Donnerstag vor dem Fernseher gemeinsam mit ihrer Familie die Daumen.

„Die Stimmung war der Hammer“, schwärmt die Frau, die seit 17 Jahren in Karlsruhe lebt. „Wir waren sehr glücklich und haben alle gejubelt“, erzählt sie, findet aber, dass der 1:0-Sieg „einfach nur Glück“ war. Nordmazedonien tritt nun im Finale um das WM-Ticket gegen Portugal an.

Neben Italien musste sich auch die Türkei am Donnerstagabend aus dem WM-Rennen verabschieden. Überrascht, dass seine Mannschaft in Portugal den Kürzeren zieht, war Taylan Kurt nicht. Das 1:3 „gegen einen starken Gegner“ hatte der Geschäftsführer des türkischen Restaurants Piro in der Kaiserstraße am Freitag schon mehr oder weniger abgehakt.

„Traurig sind wir schon“, gibt er zwar zu. Gleichzeitig freue man sich nun aber auf die Spiele der deutschen Nationalmannschaft. „Ich bin für beide gleich, schließlich bin ich hier in Deutschland aufgewachsen. Das ist auch bei vielen anderen so.“ Taylan Kurt wohnt in Esslingen und pendelt jeden Tag nach Karlsruhe. Am Donnerstagabend musste er arbeiten, vom Ausscheiden erfuhr er danach über Twitter.

Graziano Musolini hadert derweil noch immer mit dem Ausscheiden: „Ich habe mich so sehr auf ein Spiel der zwei Rivalen Deutschland und Italien gefreut“, sagt er. Noch einmal schüttelt er enttäuscht den Kopf.