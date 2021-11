Wo gibt es Impfangebote?: Landkreis Karlsruhe erstellt interaktive Karte

Der Landkreis Karlsruhe koordiniert die Impfangebote vor Ort. Eine interaktive Karte zeigt Impfangebote in der Nähe. In Bruchsal, Graben-Neudorf, Bretten und Ettlingen gibt es Impfstützpunkt-Standorte.

Der Landkreis Karlsruhe hat auf Bitten des Landes die Koordination der Impfangebote vor Ort übernommen.

Mit einer interaktiven Karte hilft der Landkreis den Einwohnern, den Überblick über Impfangebote in der Nähe zu bekommen. „In kürzester Zeit konnten wir so viele zusätzliche Impftermine einstellen, so dass man in der kommenden Woche von fast 4.500 Impfungen ausgehen kann, die wir auf unserer Karte veröffentlicht haben“, teilte Landrat Christoph Schnaudigel bei der Kreistagssitzung mit.

Dass die Termine umgehend ausgebucht waren, ist ein Beleg, dass ein hoher Bedarf besteht.

Zukünftig sind 155 mobile Impfteams landesweit im Einsatz

Deshalb begrüßt der Landrat den aktuellen Beschluss der Landesregierung, die Zahl der mobilen Teams auf 155 aufzustocken. Damit könnten in den folgenden Wochen rund 6.250 Impfungen wöchentlich oder durchschnittlich fast 900 Impfungen pro Tag angeboten werden.

Das würde bedeuten, dass fast die Leistung der früheren Kreisimpfzentren in Bruchsal-Heidelsheim und Sulzfeld erreicht würde. Noch gar nicht berücksichtigt sind dabei die Impfungen der Hausärzte für ihren eigenen Patientenkreis.

Impfstützpunkt-Standorte in Bruchsal, Graben-Neudorf, Bretten und Ettlingen

Das Landratsamt Karlsruhe hatte bereits vor der Ankündigung des Landes, in jedem Stadt- und Landkreis mindestens einen stationären Impfstützpunkt errichten zu wollen, gemeinsam mit den Mobilen Impfteams und den Bürgermeisterämtern die Initiative ergriffen.

Mit den Impfstützpunkt-Standorten in Bruchsal, Graben-Neudorf, Bretten und Ettlingen erreicht der Landkreis das Ziel, allen Einwohnerinnen und Einwohnern ohne lange Anfahrtswege und niederschwellig zu bestimmten Zeiten fest verankerte Impftermine zu ermöglichen.

Daneben sollen zeitnah in weiteren Gemeinden regelmäßige Impfangebote der Mobilen Impfteams aus Heidelberg und Karlsruhe eingerichtet werden. Auf der Online-Karte werden aber nicht nur regelmäßige Impfangebote dargestellt, sondern auch lokale Pop-up-Impfaktionen von Städten und Gemeinden oder dem Deutschen Roten Kreuz sowie Impf-Möglichkeiten bei Arztpraxen, die über ihren eigenen Patientenkreis hinaus Impfungen anbieten.

Die Impfangebote im Stadt- und Landkreis Karlsruhe werden im Internet auf einer interaktiven Karte des Landratsamtes unter www.landkreis-karlsuhe.de/coronavirus dargestellt und sind so auf einen Blick wahrnehmbar. Da die Angebote ständig aktualisiert werden, sollte die Karte immer wieder aufgerufen werden.